Die Corona-Zahlen in Deutschland bewegen sich seit Wochen mehr oder weniger auf gleichbleibendem Niveau, zuletzt gingen sie in der Tendenz aber wieder ein wenig in die Höhe. Pendelte die Inzidenz in den Vorwochen um den Wert 60 herum, liegt er nun konstant über 70 – und auch die Hospitalisierungsrate steigt. In vielen Bundesländern wurden die Corona-Regeln zuletzt gelockert oder – wie in Sachsen – schon mit Blick Richtungdiskutiert. In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag dieauf.

Corona-Zahlen heute, am 19.10.21: Inzidenz, Neuinfektionen, Impfquote, Hospitalisierung laut RKI

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht: Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland vom Dienstag, 19.10.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 75,1 (Vortag: 74,4, Vorwoche: 65,8)

: 75,1 (Vortag: 74,4, Vorwoche: 65,8) Neuinfektionen heute: 6771

Infektionen gesamt: 4.164.600

Neue Todesfälle: 88

Todesfälle gesamt: 94.716

Impfquote (Erstimpfung): 68,69 Prozent

Impfquote (vollständig): 65,8 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI mit 1,92 an. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.



„Zeit Online“ zufolge lagen die Corona-Zahlen in Deutschland niedriger. Demnach wurde innerhalb eines Tages 6.520 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sowie 50 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Die Inzidenz liegt den Daten zufolge bei 78,6.

Die täglichen Corona-Zahlen für Deutschland von „Zeit Online“ basieren eigenen Angaben nach auf den direkten Werten der Landkreise und sollen daher weniger von Verzögerungen in den Meldeketten betroffen sein als etwa die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie können daher von ihnen abweichen.

Corona-Zahlen der Bundesländer – So hoch sind die Inzidenzwerte in allen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

147,1 – Thüringen

113,7 – Sachsen

116,1 – Bayern

96,6 – Baden-Württemberg

92,5 – Berlin

72,8 – Bremen

61,0 – Saarland

70,2 – Sachsen-Anhalt

58,8 – Hamburg

54,9 – Mecklenburg-Vorpommern

53,6 – Hessen

57,8 – Brandenburg

55,4 – Rheinland-Pfalz

49,1 – Nordrhein-Westfalen

49,0 – Niedersachsen

32,6 – Schleswig-Holstein

Dem Bericht von „Zeit Online“ zufolge hat es die meisten Neuinfektionen auf Länderebene in Bayern gegeben. Dort meldeten die Behörden 1779 neue Fälle. 1054 sollen es in Nordrhein-Westfalen sowie 826 in Baden-Württemberg gewesen sein. Die meisten Todesfälle verzeichnete ebenfalls Baden-Württemberg, wo 14 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 starben. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsämter meldeten zehn Todesfälle.

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 4056 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Dienstag, 12.10.2021, waren es 4971 Neuinfektionen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Dienstag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 241 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,9 Millionen Menschen. Diese drei Länder waren und sind aktuell insgesamt am stärksten betroffen:

USA: 45.050.899 Infizierte und 726.196 Tote

Indien: 34.081.315 Infizierte und 452.290 Tote

Brasilien: 21.651.910 Infizierte und 603.465 Tote

Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell 4.388.581 Infizierte und 94.720 Tote.

Krankenhausgesellschaft begrüßt geplantes Ende der Corona-Notlage

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland steigt, die „epidemische Lage“ soll jedoch im November auslaufen. Experten gehen davon aus, dass viele Corona-Schutzmaßnahmen trotzdem weiter gelten.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat angesichts der Corona-Impfquote in Deutschland keine Bedenken dagegen, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. „Ich kann den Schritt nachvollziehen und halte das auch für unproblematisch“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerald Gaß dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Dienstag).

Die „epidemische Lage“ ist Grundlage für zentrale Corona-Maßnahmen in Deutschland. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte sich am Montag bei Beratungen mit seinen Länderkollegen dafür ausgesprochen, die Regelung am 25. November auslaufen zu lassen. Dabei verwies er nach Informationen der „Bild“ unter anderem darauf, dass das Robert Koch-Institut (RKI) das Risiko für geimpfte Personen als moderat einstufe.