vierte Welle der Corona-Pandemie scheint in der Bundesrepublik, anders als in manchen Nachbarländern, deutlich moderater auszufallen. In vielen Bundesländern werden Die Corona-Zahlen in Deutschland bewegen sich seit Wochen mehr oder weniger auf gleichbleibendem Niveau, die Inzidenz pendelt um den Wert 60 herum. Diescheint in der Bundesrepublik, anders als in manchen Nachbarländern, deutlich moderater auszufallen. In vielen Bundesländern werden Corona-Regeln daher angepasst oder – wie in Sachsen – schon mit Blick Richtung Weihnachten diskutiert.

In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland auf.

Wie hoch liegt die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie sehen die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich aus?

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenz, Neuinfektionen, Hospitalisierung laut RKI am 12.10.2021

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht: Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland vom Dienstag, 12.10.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 65,8 (Vortag: 66,5; Vorwoche: 63,6)

: 65,8 (Vortag: 66,5; Vorwoche: 63,6) Neuinfektionen heute: 4971

Infektionen gesamt: 4.318.355

Neue Todesfälle: 88

Todesfälle gesamt: 94.297

Impfquote (Erstimpfung): 68,5 Prozent

Impfquote (vollständig): 65,3 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Montag mit mit 1,58 an. Am Freitag hatte der Wert bei 1,67 gelegen. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.



Corona-Zahlen der Bundesländer – Inzidenzwerte aus allen Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

100,9 – Bremen

97,1 – Thüringen

92,3 – Bayern

85,3 – Sachsen

80,8 – Baden-Württemberg

79,4 – Berlin

61,2 – Hessen

59,2 – Rheinland-Pfalz

50,8 – Hamburg

52,0 – Nordrhein-Westfalen

51,0 – Mecklenburg-Vorpommern

50,3 – Brandenburg

52,9 – Sachsen-Anhalt

48,8 – Saarland

42,6 – Niedersachsen

27,8 – Schleswig-Holstein

Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen weltweit: Johns-Hopkins-Universität meldet Tote und Infizierte

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Montag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 238 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,8 Millionen Menschen. Diese drei Länder waren und sind aktuell insgesamt am stärksten betroffen:

USA: 44.455.942 Infizierte und 714.053 Tote

Indien: 33.971.607 Infizierte und 450.782 Tote

Brasilien: 21.582.738 Infizierte und 601.213 Tote

Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell 4.323.346 Infizierte und 94.308 Tote.

Stand der Corona-Impfungen: Schutz vor schwerem Covid-19-Verlauf

Corona-Pandemie betroffen. Sowohl wenn es um die geltenden Regeln geht als auch bei der Infektion und beim Verlauf der Krankheit. Das zeigen Daten über symptomatische Infektionen aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts, die das Portal „Geimpfte sehr viel seltener. Außerdem schützt die Impfung in den meisten Fällen vor einem schweren Verlauf von Covid-19 bei den Infizierten. Geimpfte und Ungeimpfte sind sehr unterschiedlich von derbetroffen. Sowohl wenn es um die geltenden Regeln geht als auch bei derund beim Verlauf der Krankheit. Das zeigen Daten über symptomatische Infektionen aus dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts, die das Portal „ Zeit Online “ ausgewertet hat. Zu Erklärung: Berücksichtigt wurden alle Fälle, bei denen nicht nur der PCR-Test auf das Coronavirus positiv ausfiel, sondern auch Symptome auftraten. Dem Bericht zufolge erkrankensehr viel seltener. Außerdem schützt die Impfung in den meisten Fällen vor einem schweren Verlauf vonbei den Infizierten.

Corona-Tests sind seit 11.10. kostenpflichtig