Wie hoch sind die Corona-Zahlen, Inzidenz und die Hospitalisierungsrate heute in Deutschland ? Hier alle Infos zu den aktuellen RKI-Werten.

In diesem Artikel veröffentlichen wir jeden Tag die aktuellen Zahlen des RKI zu Neuinfektionen, Inzidenz und Hospitalisierung



Aktuelle RKI-Fallzahlen am 16.09.2021: Hospitalisierung, Inzidenz, Corona-Neuinfektionen

Hier die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland vom Donnerstag, 16.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 76,3 (Vortag: 77,9; Vorwoche: 83,5)

: (Vortag: 77,9; Vorwoche: 83,5) Hospitalisierungsrate: 1,88 (Dienstag: 1,86)

(Dienstag: 1,86) Neuinfektionen heute: 12.925

Infektionen gesamt: 4.114.856

Neue Todesfälle: 50

Todesfälle gesamt: 92.837

Impfquote (Erstimpfung): 66,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 62,4 Prozent







Neue Corona-Verordnung für BW gilt ab Donnerstag, 16.09.

Hospitalisierungsrate und Intensivbettenbelegung bei der Bewertung der Corona-Situation in den Vordergrund. Denn die Verordnung stützt sich nicht mehr auf die Sieben-Tages-Inzidenz an Neuinfektionen, sondern auf die Belastung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten. Am Donnerstag, 16.09., liegt die Hospitalisierungsrate - also der Wert, wie viele Neuaufnahmen es wegen einer Corona-Erkrankung in Krankenhäusern gab - deutschlandweit bei 1,88. Das sind 0,02 mehr als zum Vergleichstag Dienstag, 14.09.2021. Die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung in intensivmedizinischer Behandlung befinden, liegt aktuell bei 1.526 Patientinnen und Patienten. Davon müssen 812 Menschen invasiv beatmet werden. Nach der ab Donnerstag, 16.09., geltenden Corona-Verordnung in Baden-Württemberg rücken

Aktuelle Zahlen der Bundesländer – Wie hoch sind die Inzidenzwerte in Deutschland?

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Am Donnerstag, 16.09., rückt Baden-Württemberg mit einem Inzidenzwert von knapp über 90 an die zweite Stelle im Bundeslandvergleich. Die höchste Inzidenz hat Bremen mit über 110, Schlusslicht ist Sachsen-Anhalt mit 33,1. Wie sieht die Inzidenz in Berlin, Bayern, Brandenburg und Co. aus?

112,8 – Bremen

92,9 – Baden-Württemberg

90,9 – Hessen

87,9 – Nordrhein-Westfalen

85,8 – Berlin

84,3 – Bayern

82,4 – Rheinland-Pfalz

66,1 – Saarland

65,6 – Niedersachsen

65,5 – Hamburg

49,1 – Thüringen

44,2 – Brandenburg

40,2 – Schleswig-Holstein

38,0 – Sachsen

36,2 – Mecklenburg-Vorpommern

33,1 – Sachsen-Anhalt

Neuinfektionen und Corona-Inzidenz gestern und vor einer Woche

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 226,3 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher knapp 4,66 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: