In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland auf.

Wie hoch liegt die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie sehen die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich aus?

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an: Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, Samstag, 06.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 183,7 (Vortag: 169,9); (Vorwoche: 145,1)

: 183,7 (Vortag: 169,9); (Vorwoche: 145,1) Neuinfektionen heute: 34.002

Infektionen gesamt: 4.743.490

Neue Todesfälle: 142

Todesfälle gesamt: 96.488

Impfquote (Erstimpfung): 69,6Prozent

Impfquote (vollständig): 67,0 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,91 an (Donnerstag 3,73). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Zahlen der Bundesländer – Die Inzidenzen für alle Regionen Deutschlands

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 06.11.2021)

306,5 – Thüringen

284,4 – Sachsen

248,9 – Bayern

189,3 – Baden-Württemberg

156,1 – Berlin

139,2 – Sachsen-Anhalt

126,3 – Brandenburg

122,9 – Hessen

115,2 – Hamburg

106,9 – Nordrhein-Westfalen

95,3 – Rheinland-Pfalz

94,4 – Meckelnburg-Vorpommern

86,0 – Bremen

77,9 – Niedersachsen

74,3 – Saarland

70,6 – Schleswig-Holstein

Zahlen zu Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hat das RKI 37.120 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Samstag, 30.10.2021, waren es 21.543 Neuinfektionen

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldete am Samstag (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 247 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 5 Millionen Menschen. Diese drei Länder waren und sind aktuell insgesamt am stärksten betroffen:

USA : 46.091.924 Infizierte und 747.033 Tote

: 46.091.924 Infizierte und 747.033 Tote Indien : 34.285.814 Infizierte und 458.437 Tote

: 34.285.814 Infizierte und 458.437 Tote Brasilien : 21.814.693 Infizierte und 607.922 Tote

: 21.814.693 Infizierte und 607.922 Tote Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell 4.619.273 Infizierte und 95.838 Tote.

Corona Umfrage: Mehrheit der Deutschen befürwortet Impfpflicht

Die Mehrheit der Deutschen (57 Prozent) spricht sich laut einer Umfrage mittlerweile für eine Impfpflicht gegen das Coronavirus aus. Im August waren es noch 46 Prozent, wie der am Donnerstagabend vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) veröffentlichte „Deutschlandtrend“ ergab. Vier von zehn Befragten (39 Prozent) sind wiederum gegen eine Impfpflicht. Allerdings befürworten drei Viertel der Befragten (74 Prozent) eine solche Vorgabe für bestimmte Berufsgruppen wie etwa Pflegekräfte. Infratest dimap befragte für den „Deutschlandtrend“ am Dienstag und Mittwoch dieser Woche insgesamt 1.329 Wahlberechtigte telefonisch und online.