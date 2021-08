Die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland laut RKI

laut RKI Die Inzidenz in Deutschland klettert – wie in vielen anderen Ländern weltweit auch – in die Höhe

Die Fallzahlen steigen laut Robert-Koch-Institut in diesem Sommer früher wieder an als im vergangenen Jahr

Wie hoch sind Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen heute, am Sonntag, 15.08.2021?

Corona-Zahlen Deutschland aktuell: Inzidenz, Neuinfektionen und Impfquote am 15.08.2021

Wie hoch liegen die Inzidenz, Impfquote und die Zahl der Neuinfektionen am Sonntag, 15.08.2021. Hier die wichtigsten Werte im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 35 (Vortag: 32,1; Vorwoche: 22,6)

(Vortag: 32,1; Vorwoche: 22,6) Neuinfektionen heute: 4728

Infektionen gesamt: 3.821.013

Neue Todesfälle: 3

Todesfälle gesamt: 91.867

Impfquote (Erstimpfung): 63,1 Prozent

Impfquote gesamt: 57,0 Prozent

Laut „Zeit Online“, das seine Corona-Zahlen direkt von den Landkreisen bezieht, lagen die Corona-Zahlen bei 4725 neuen Infektionen mit Covid-19. Die Werte sollen, so die eigenen Angaben, weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein als die Zahlen des Robert Koch-Instituts und können daher von diesen abweichen.

Aktuelle Inzidenz der einzelnen Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

74,3 – Hamburg

62,2 – Berlin

54,4 – Nordrhein-Westfalen

48,5 – Schleswig-Holstein

37,6– Saarland

35,7 – Bremen

34,1 – Hessen

29,3 – Baden-Württemberg

28,5 – Schleswig-Holstein

26,0 – Bayern

24,9 – Niedersachsen

22,7 – Mecklenburg-Vorpommern

20,3 – Brandenburg

10,9 – Sachsen

9,7 – Sachsen-Anhalt

8,1 – Thüringen

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 5644 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 08.08.2021, waren 3127 Neuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität zu Infizierten und Toten

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 206,7 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,3 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 36.633.614 Infizierte und 621.217 Tote

Indien: 32.156.493 Infizierte und 430.732 Tote

Brasilien: 20.350.142 Infizierte und 568.788 Tote

Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell insgesamt 3.824.546 Infizierten und 91.874 Toten.

