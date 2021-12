Aktuell sind die Corona-Zahlen in Deutschland sehr hoch. Der Trend bei der 7-Tage-Inzidenz geht zwar langsam wieder nach unten, die Hospitaliserungsraten und Todeszahlen aber sinken kaum. Das Robert Koch-Institut rät auch wegen der Omikron-Variante, zu stärkeren Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie. Die hohe Infektionsgefahr bleibe angesichts der großen Fallzahl weiter bestehen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Montag, 13.12.2021, wieder die aktuellen Zahlen zur Sieben-Tage-Inzidenz und den wichtigsten Parametern in der Pandemie. Wie sind die Werte zu Impfung und Co. heute?

Corona-Zahlen heute in Deutschland: Neuinfektionen, Inzidenz und Co. am 13.12.2021 in der Übersicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Montag, 13.12.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 389,2 (Vortag: 390,9); (Vorwoche: 441,9)

: 389,2 (Vortag: 390,9); (Vorwoche: 441,9) Neuinfektionen heute: 21.743

Infektionen gesamt: 6.531.606

Neue Todesfälle: 116

Todesfälle gesamt: 105.754

Impfquote (Erstimpfung): 72,5 Prozent

Impfquote (vollständig): 69,5 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 22,5 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI m Freitag für ganz Deutschland mit 5,71 an.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI m Freitag für ganz Deutschland mit 5,71 an. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Coronazahlen der einzelnen Landkreise – Inzidenzwerte und Hotspots auf einer Karte

Alle aktuellen Inzidenzwerte von heute (Montag, 13.12.2021) auf einer interaktiven Deutschlandkarte. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen Landkreisen. Der Überblick:

Corona Zahlen Deutschland: So hoch sind die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 13.12.2021)

1032,7 – Thüringen

1024,5 – Sachsen

808,4 – Sachsen-Anhalt

657,9 – Brandenburg

457,5 – Baden-Württemberg

438,9 – Mecklenburg-Vorpommern

399,1 – Bayern

362,9 – Saarland

309,7 – Berlin

276,8 – Nordrhein-Westfalen

270,6 – Rheinland-Pfalz

259,5 – Hessen

231,6 – Hamburg

220,8 – Bremen

163,4 – Niedersachsen

162,4 – Schleswig-Holstein

Corona-Zahlen, Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland die 400er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 32.646 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Montag, 06.12.21, waren es 27.836 Neuinfektionen . Seit Wochen überschreitet diein Deutschland die 400er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa - die Lage in Österreich, Frankreich, Polen & Co.

In Deutschland sind die Corona-Zahlen seit Wochen auf Rekord-Niveau. Wie aber ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas. Stand 13.12.2021:

Österreich: 4.460 Neuinfektionen; Inzidenz: 356,8

Italien: 21.035 Neuinfektionen; Inzidenz: 185,9

Frankreich: 108.844 Neuinfektionen; Inzidenz: 503,5

Polen: 23.762 Neuinfektionen; Inzidenz: 422,7

Tschechien: 12.447 Neuinfektionen; Inzidenz: 890,2

Niederlande: 17.760 Neuinfektionen; Inzidenz: 788,1

3. Corona-Impfung: Welche Impfreaktionen sind nach dem Boostern möglich?

Knapp 60 Millionen Menschen in Deutschland haben bislang ihre Grundimmunisierung gegen das Coronavirus auffrischen lassen und sich ein drittes Mal impfen lassen. Von der 1. und 2. Corona-Impfung sind manchen Menschen Impfreaktionen bekannt. Welche Nebenwirkungen gibt es beim Booster mit Moderna und Biontech?

Impfungen für Kinder: Corona-Impfstoff wird geliefert

Impfstoffs für Kinder wird erwartet. An diesem Montag beginnen die Lieferungen des Gerade bei Kindern ist die Zahl der Corona-Ansteckungen derzeit hoch. Nun ist der Weg für Impfungen auch bei einem Teil der Jüngeren frei und die erste Lieferung deswird erwartet. An diesem Montag beginnen die Lieferungen des Corona-Impfstoffs für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren nach Baden-Württemberg. Nach Angaben von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) erhält der Südwesten ab dieser Woche bis Jahresende rund 300.000 Dosen des Impfstoffs für Kinder. Eine weitere Lieferung soll im Januar folgen. Den Beginn der Impfungen erwartet das Ministerium ab Mittwoch. Es könne durchaus zwei Tage dauern, bis der Impfstoff in den Praxen angekommen sei, teilte eine Sprecherin des Ministeriums auf Anfrage mit. Bis der Piks im Arm landet, könnte es für die Kleinen noch dauern.

