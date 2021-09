Wie hoch ist die Inzidenz und sind die Corona-Zahlen in Deutschland heute erneut gestiegen ?

? Die Werte sinken nach Angaben des RKI vom Morgen

vom Morgen „Zeit Online“ hingegen berichtet von weiter steigenden Fallzahlen und - Todesfällen

und - In diesem Artikel werden täglich die neuen Werte von Hospitalisierung, Inzidenz und Neuinfektionen veröffentlicht

Corona-Zahlen des RKI heute: Hospitalisierung, Inzidenz, Corona-Neuinfektionen, Todesfälle am 12.09.2021

Hier die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland vom Sonntag, 12.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 80,2 (Vortag: 82,8 ; Vorwoche: 83,1)

: (Vortag: 82,8 ; Vorwoche: 83,1) Hospitalisierungsrate (Stand vom 11.09.2021): 1,95 (Vortag: 1,89)

(Vortag: 1,89) Neuinfektionen heute: 7345

Infektionen gesamt: 4.077.640

Neue Todesfälle: 8

Todesfälle gesamt: 92.606

Impfquote (Erstimpfung): 66,4 Prozent

Impfquote (vollständig): 62,0 Prozent



Ein Bericht von „Zeit Online“ kann diese Trendumkehr allerdings nicht stützen. Die von den Landkreisen direkt übermittelten Zahlen deuteten demnach auf einen weiteren Anstieg der Infektions- und Todeszahlen hin: Dem Bericht von „Zeit Online“ zur Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland zufolge sind binnen 24 Stunden 9059 neue Corona-Fälle registriert worden. Das wären 289 mehr als am selben Tag der Vorwoche. Ein ähnliches Bild gibt es bei den Todeszahlen: Hier wurden 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, was 14 mehr als vor einer Woche wären.

„Zeit Online“ bezieht seine Corona-Zahlen direkt von den Landkreisen und ist soll den eigenen Angaben nach weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein, als etwa das Robert-Koch-Institut. Daher können die gemeldeten Zahlen auch voneinander abweichen.

Aktuelle Werte der Bundesländer – Inzidenzen in Deutschland

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

114,4 – Bremen

105,3 – Hessen

100,8 – Nordrhein-Westfalen

93,3 – Rheinland-Pfalz

84,6 – Berlin

84,2 – Bayern

79,1 – Baden-Württemberg

77,2 – Saarland

76,0 – Hamburg

75,7 – Niedersachsen

45,5 – Thüringen

43,4 – Brandenburg

43,3 – Schleswig-Holstein

41,2 – Sachsen

37,7 – Mecklenburg-Vorpommern

27,2 – Sachsen-Anhalt

Das Bundesland mit den meisten Neuinfektionen war laut dem „Zeit Online“-Bericht erneut das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen. 2343 Menschen wurden dort demanach positiv auf Covid-19 getestet. Dahinter liegen die ebenfalls einwohnerstarken Bayern und Baden-Württemberg mit 1500 respektive 1468 neuen Corona-Fällen.

Neuinfektionen und Corona-Inzidenz gestern und vor einer Woche

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 223 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,6 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: