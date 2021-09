Viele Bundesländer haben mit Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte begonnen

Die Corona-Pandemie wird noch bis ins Frühjahr 2022 dauern – das meint zumindest der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Wie hoch sind Inzidenzwert, Hospitalisierungsrate und Zahl der Neuinfektionen heute, am Sonntag, 05.09.2021?

Aktuelle RKI-Fallzahlen 05.09.2021: Hospitalisierung, Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland vom 05.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 83,1 (Vortag: 80,7 ; Vorwoche: 74,1)

: (Vortag: 80,7 ; Vorwoche: 74,1) Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten: 1,83 (Stand 03.09.)

Neuinfektionen heute: 10.453

Infektionen gesamt: 4.005.641

Neue Todesfälle: 21

Todesfälle gesamt: 92.346

Impfquote (Erstimpfung): 65,4 Prozent

Impfquote gesamt: 61,0 Prozent

Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland vom 05.09.2021

Die Inzidenzwerte steigen in ganz Deutschland an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

116,5 – Hessen

114,9 – Nordrhein-Westfalen

109,8 – Bremen

95,4 – Saarland

95,3 – Rheinland-Pfalz

90,8 – Baden-Württemberg

83,4 – Berlin

80,2 – Hamburg

75,9 – Bayern

71,2 – Niedersachsen

51,4 – Schleswig-Holstein

36,2 – Brandenburg

34,6 – Mecklenburg-Vorpommern

30,4 – Thüringen

29,0 – Sachsen

22,9 – Sachsen-Anhalt

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 10.835 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 29.08.2021, sind 8416 Neuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz wieder – auch aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf moderatem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz wieder – auch aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf moderatem Niveau.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Hospitalisierungsrate aktuell in Deutschland – Quote heute, am 05. September

Die Hospitalisierungs-Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Aufnahmen von Covid-19-Patienten in stationäre Behandlung je 100 000 Einwohner in sieben Tagen gemeldet wurden. Am Freitag gab das RKI den seit Wochen langsam steigenden Wert im Lagebericht mit 1,83 an. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen.

Corona Deutschland: Wie lange geht die Pandemie noch?

Nach eineinhalb Jahren Corona-Pandemie fragen sich viele Menschen erschöpft: Wie lange noch? Vielleicht noch ein halbes bis Dreivierteljahr, meint der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). „Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein wird mit Corona“, sagte Andreas Gassen der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. „Bis dahin wird die Impfquote noch einmal etwas höher liegen, vor allem nimmt aber auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zu. Einschränkungen werden dann wohl gänzlich unnötig werden.“

Corona Tote und Infizierte weltweit: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 219 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,5 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: