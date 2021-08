Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen seit Wochen konstant: Die Gesundheitsämter meldeten in der zurückliegenden Woche erstmals seit Mai wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden an das Robert Koch-Institut – und das gleich an mehreren Tagen in Folge

meldeten in der zurückliegenden Woche erstmals seit Mai wieder binnen 24 Stunden an das Robert Koch-Institut – und das gleich an mehreren Tagen in Folge Die Hospitalisierungsrate – also die Krankenhauseinweisungen in Verbindung mit Corona – gab das RKI zuletzt mit 1,65 an

in Verbindung mit Corona – gab das RKI zuletzt mit 1,65 an Wie hoch sind Inzidenzwert und die Zahl der Neuinfektionen heute, am Sonntag, 29.08.2021?

Aktuelle RKI-Fallzahlen vom 29.08.2021: Inzidenz, Hospitalisierung, Neuinfektionen, Todesfälle

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland vom 29.08.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 74,1 (Vortag: 72,1 ; Vorwoche: 54,5)

(Vortag: 72,1 ; Vorwoche: 54,5) Siebent-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten (Stand 27.08.2021): 1,65

Neuinfektionen heute: 8416

Infektionen gesamt: 3.932.547

Neue Todesfälle: 12

Todesfälle gesamt: 92.130

Impfquote (Erstimpfung): 64,9 Prozent

Impfquote gesamt: 60,1 Prozent

8386 Neuinfektionen. Das wären 1594 neue Fälle mehr als in der Vorwoche. Inzidenz mit 76,4 aktuell noch etwas höher als der vom RKI angegebene Wert. Die Statistiken können eigenen Angaben voneinander abweichen, da die Daten direkt von den Landkreisen bezogen werden und daher weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein sollen. Zahlen aus einem Bericht von „Zeit Online“ bestätigen diesen Wert. Demnach registrierten die Behörden. Das wären 1594 neue Fälle mehr als in der Vorwoche. „Zeit Online“ , das seine Zahlen direkt von den Landkreisen bezieht, berichtet zudem über sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 binnen eines Tages. Dem Bericht nach liegt dieaktuell noch etwas höher als der vom RKI angegebene Wert. Die Statistiken können eigenen Angaben voneinander abweichen, da die Daten direkt von den Landkreisen bezogen werden und daher weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein sollen.

Das Robert-Koch-Institut meldet deutschlandweit 362 neue Hospitalisierungen mit Covid-19. Die Hospitalisierungsrate gibt an, wieviele Krankenhauseinweisungen es auf 100.000 Einwohner gibt, die im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung stehen.

Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland vom 28.08.2021

Die Inzidenzwerte steigen in ganz Deutschland an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

125,2 – Nordrhein-Westfalen

82,6 – Bremen

81,2 – Saarland

80,6 – Hamburg

76,2 – Baden-Württemberg

74,4 – Berlin

72,6 – Hessen

68,5 – Bayern

67,3 – Rheinland-Pfalz

58,0 – Niedersachsen

47,8 – Schleswig-Holstein

30,8 – Mecklenburg-Vorpommern

25,6 – Brandenburg

22,1 – Thüringen

19,7 – Sachsen

15,5 – Sachsen-Anhalt



Dem Bericht von „Zeit Online“ zufolge gab es in Nordrhein-Westfalen mit 3041 neuen Fällen die meisten Neuinfektionen. Es folgten demnach Baden-Württemberg mit 1345 und Bayern mit 1111 weiteren Infektionen. Berlin meldete unter den Städten mit 414 die meisten neuen Fälle. 306 neue Ansteckungen wurden in Köln bekannt und 215 in Hamburg.

Ein Trabant steht halb in einem Souvenirgeschäft am Alexanderplatz in Berlin. Die Hauptstadt hat heute unter den Städten in Deutschland die meisten Neuinfektionen gemeldet.

© Foto: Jörg Carstensen/DPA



Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 12.029 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 22.08.2021, waren 7050 Neuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.

Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wiestärker berücksichtigt werden.

Corona Tote und Infizierte weltweit: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit knapp 216 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher knapp 4,5 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 38.707.294 Infizierte und 636.720 Tote

Indien: 32.649.947 Infizierte und 437.370 Tote

Brasilien: 20.703.906 |Infizierte und 578.326 Tote

Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell 3.932.547 Infizierte und 92.130 Tote.



Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen will Druck auf Ungeimpfte erhöhen

Für Ungeimpfte sollen nach Ansicht des Gesundheitsexperten der Grünen, Janosch Dahmen, bei weiter steigenden Corona-Infektionszahlen künftig stärkere Einschränkungen gelten. „Bevor deshalb wieder alle Menschen in einen umfassenderen Lockdown geschickt werden, ist es richtig, hier zu differenzieren zwischen Menschen, die durch Impfungen besser geschützt sind, und Menschen ohne jede Form von Immunität“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). Mit Blick auf das gegenwärtige Pandemie-Geschehen in Deutschland befürchtet er, dass das Gesundheitswesen wieder „erheblich unter Druck“ gerate.