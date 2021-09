Corona-Zahlen des RKI heute: Hospitalisierung, Inzidenz, Corona-Neuinfektionen, Todesfälle am 11.09.2021

Hier die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland vom Samstag, 11.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 82,8 (Vortag: 83,8 ; Vorwoche: 80,7)

: (Vortag: 83,8 ; Vorwoche: 80,7) Hospitalisierungsrate: 1,95 (Vortag: 1,89)

(Vortag: 1,89) Neuinfektionen heute: 11.214

Infektionen gesamt: 4.070.295

Neue Todesfälle: 45

Todesfälle gesamt: 92.598

Impfquote (Erstimpfung): 65,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 61,5 Prozent



Nach Informationen des RKI haben sich in Deutschland binnen der letzten 24 Stunden 11.214 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert, eine Woche zuvor waren es knapp 11.000 gewesen. Weitere 45 Menschen sind der RKI-Meldung nach in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Am selben Tag vor einer Woche waren ebenfalls 45 Todesfälle gemeldet worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 82,8.

Aktuelle Werte der Bundesländer – Inzidenzen in Deutschland

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

124,4 – Bremen

109,8 – Hessen

106,9 – Nordrhein-Westfalen

101,0 – Rheinland-Pfalz

93,3 – Baden-Württemberg

84,8 – Saarland

84,7 – Berlin

81,3 – Bayern

78,1 – Hamburg

76,5 – Niedersachsen

46,9 – Schleswig-Holstein

44,1 – Thüringen

41,0 – Brandenburg

39,6 – Mecklenburg-Vorpommern

37,8 – Sachsen

25,7 – Sachsen-Anhalt









Neuinfektionen und Corona-Inzidenz gestern und vor einer Woche

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 223 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,6 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: