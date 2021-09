Wie hoch sind die Inzidenz und die Corona-Zahlen in Deutschland heute ?

In Baden-Württemberg wird die Entschädigungszahlung aufgrund von Quarantäne-Verdienstausfällen ab dem 15.09. gestrichen

Corona-Zahlen des RKI heute: Hospitalisierung, Inzidenz, Corona-Neuinfektionen, Todesfälle am 10.09.2021

Hier die Corona-Zahlen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland vom Freitag, 10.09.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 83,8 (Vortag: 83,5 ; Vorwoche: 80,2)

: (Vortag: 83,5 ; Vorwoche: 80,2) Hospitalisierungsrate: 1,89 (Vortag: 1,79)

(Vortag: 1,79) Neuinfektionen heute: 12.969

Infektionen gesamt: 4.059.081

Neue Todesfälle: 55

Todesfälle gesamt: 92.553

Impfquote (Erstimpfung): 65,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 61,5 Prozent



Nach Informationen des RKI haben sich in Deutschland binnen der letzten 24 Stunden 12.969 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert, eine Woche zuvor waren es mehr als 14.200 gewesen. Weitere 55 Menschen sind der RKI-Meldung nach in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Am selben Tag vor einer Woche waren 45 Todesfälle gemeldet worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 83,8.

Laut „Zeit Online“ haben sich binnen 24 Stunden 14.408 Menschen neu mit Covid-19 infiziert, das wären 15 weniger als gestern. Zudem soll es 62 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung geben. Die Corona-Zahlen von „Zeit Online“ basieren auf den Angaben der Landkreise und können deswegen von den Zahlen des RKI abweichen. Die Zahlenangaben der Landkreise sollen weniger von verzögerten Meldeketten betroffen sein als die Zahlen des RKI.

Das Bundesland mit den meisten neuen Ansteckungen war den Angaben nach das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands: In Nordrhein-Westfalen wurden 3990 weitere Fälle gemeldet. In Bayern waren es demnach 2466 und in Baden-Württemberg 1902. In Nordrhein-Westfalen sind mit 19 auch die meisten neuen Todesfälle registriert worden. In Bayern sollen es dem Bericht nach 16 und in Hessen acht gewesen sein.



Aktuelle Werte der Bundesländer – Inzidenzen in Deutschland

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

124,4 – Bremen

109,8 – Hessen

106,9 – Nordrhein-Westfalen

101,0 – Rheinland-Pfalz

93,3 – Baden-Württemberg

84,8 – Saarland

84,7 – Berlin

81,3 – Bayern

78,1 – Hamburg

76,5 – Niedersachsen

46,9 – Schleswig-Holstein

44,1 – Thüringen

41,0 – Brandenburg

39,6 – Mecklenburg-Vorpommern

37,8 – Sachsen

25,7 – Sachsen-Anhalt

(Stand 10.09.2021)

Neuinfektionen und Corona-Inzidenz gestern und vor einer Woche

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Hospitalisierungsrate Covid-19 aktuell in Deutschland – Krankenhäuser und Intensivstationen

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag, 10.09.2021, mit 1,89 an (Vortag 1,79). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz erfolgt nach RKI-Angaben auf Basis des Meldedatums an das lokale Gesundheitsamt. Zwischen einer Infektion und der Krankenhauseinweisung vergehen demnach im Schnitt etwa zehn Tage, dieser Wert spiegelt die Infektionslage also merklich verzögert wider.

Laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) werden derzeit vor allem ungeimpfte Menschen auf den Intensivstationen behandelt. Insgesamt werden (Stand Donnerstag, 09.09.2021, 12:15) derzeit 1395 Erwachsene und Kinder wegen COVID-19 intensivmedizinisch behandelt, das sind 7 Menschen mehr als am Vortag. Invasiv beatmet werden derzeit 733 COVID-19 Patientinnen und Patienten, das sind 10 Menschen mehr als am Vortag. Laut des RKI befindet sich Deutschland inzwischen in der vierten Corona-Welle.Von diesem erneuten Anstieg der Infektionen sind auch jüngere Altersgruppen betroffen. RKI-Chef Lothar Wieler warnte in dieser Woche deswegen vor einem dramatischen Anstieg der Neuinfektionen, sollte die Zahl der Impfungen gegen Covid-19 nicht weiter zunehmen.

Corona-Zahlen weltweit: Tote und Infizierte laut Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 223 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,6 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 40.601.356 Infizierte und 654.576 Tote

Indien: 33.139.981 Infizierte und 441.749 Tote

Brasilien: 20.958.899 Infizierte und 585.174 Tote

Deutschland verzeichnet laut JHU aktuell 4.068.495 Infizierte und 92.559 Tote.

Hospitalisierungsrate wird neuer wichtigster Corona-Richtwert

Die Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie orientieren sich künftig vor allem an der Zahl der Menschen, die wegen ihrer Infektion ins Krankenhaus kommen. Der Bundestag beschloss am Dienstag eine Neufassung des Infektionsschutzgesetzes, mit der die Hospitalisierungsrate zur wichtigsten Größe für die Maßnahmen der Länder zur Eindämmung der Pandemie wird. Beschlossen wurde zudem die Auskunftspflicht von Beschäftigten in Kitas, Schulen und Heimen zu ihrem Impfstatus.

Die Neuregelungen wurden mit breiter Mehrheit im Bundestag angenommen. Konkret ist im neuen Infektionsschutzgesetz vorgesehen, dass die Zahl der Corona-bedingten Krankenhauseinweisungen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen "wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen" wird. Weitere Indikatoren "wie die unter infektionsepidemiologischen Aspekten differenzierte Anzahl der Neuinfektionen", die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Anzahl der geimpften Menschen sollen bei der Bewertung des Infektionsgeschehens berücksichtigt werden. Bundesweit einheitliche Werte soll es dafür nicht geben. Die Landesregierungen sollen selbst Schwellenwerte für die Hospitalisierungsrate festlegen.

Quarantäne für Ungeimpfte - Baden-Württemberg ersetzt Verdienstausfall bald nicht mehr

Ungeimpfte, die sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben müssen, sollen ab dem 15.09. den Verdienstausfall nicht mehr vom Land ersetzt bekommen. Baden-Württemberg streicht diesen Anspruch auf Entschädigung für Ungeimpfte in der kommenden Woche. Zuvor wurde der durch eine amtlich angeordnete Quarantäne verursachte Dienstausfall vom Staat entschädigt, so besagt es das Infektionsschutzgesetz. Der Anspruch kann laut diesem aber entfallen, wenn durch eine Schutzimpfung die Quarantäne hätte verhindert werden können. Neben Baden-Württemberg wollen auch Hessen und Rheinland-Pfalz die Entschädigungszahlungen streichen.

Montgomery für Verschärfung der Corona-Regeln für Ungeimpfte

Im Kampf gegen die vierte Pandemie-Welle hat sich der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, für eine Verschärfung von Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Es werde kaum reichen, die Impfquote durch mobile Angebote zu erhöhen. „Um die vierte Welle zu brechen, bevor sie dramatisch wird, sollte man jetzt bundesweit überall dort, wo es möglich ist, eine 2G-Regel einführen“, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag). Dort, wo es nicht praktikabel wäre, Ungeimpfte auszuschließen, wie etwa im Öffentlichen Nahverkehr, müsse dann zumindest eine strengere 3G-Regel gelten.

„Ungeimpfte müssten dann einen aktuellen PCR-Tests vorweisen. Ein einfacher Schnelltest dürfte nicht mehr ausreichen“, sagte Montgomery. Eine solche erweiterte 2G-Regel könne der nötige Anreiz sein, sich impfen zu lassen.

Neue Virus-Variante Mu in Kolumbien

Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) stuft die in Kolumbien aufgetretene Coronavirus-Variante Mu als „potentiell besorgniserregend“ ein - trotz noch fehlender konkreter Daten. Zwar läge der Fokus weiter auf der Untersuchung der hochansteckenden Delta-Variante, doch auch andere Varianten würden weiterhin untersucht, darunter die Mu-Variante, sagte der Leiter der Impfstoffstrategie der EMA, Marco Cavaleri, am Donnerstag. Die neue Virus-Variante könne eventuell immunevasive Merkmale aufweisen. Das bedeutet, Geimpfte und Genese könnten vor Mu nicht geschützt sein. Von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde die Mu-Variante als „Variante von Interesse“ eingestuft. In Kolumbien gehen bereits 39 Prozent der Corona-Infektionsfälle auf Mu zurück, weltweit sind es nach Angaben der WHO unter 0,1 Prozent.