Die Corona-Zahlen in Deutschland sind auf einem niedrigen Niveau, an, steigen aber konstant an.

Die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich im Land immer weiter aus.

breitet sich im Land immer weiter aus. Immer mehr Menschen im Land bekommen eine Impfung. Wie viele Geimpfte gibt es laut Impfdashboard?

Wie hoch sind die Corona-Zahlen laut dem Dashboard des RKI heute, am Montag, 12.07.2021, in Deutschland?

laut dem Dashboard des RKI heute, am Montag, 12.07.2021, in Deutschland? Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick: neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und Johns-Hopkins-Universität.

Corona-Zahlen für Deutschland heute: Inzidenz und Neuinfektionen am Montag, 12.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand von dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob Corona-Regeln verschärft oder gelockert werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für heute – am Montag, 12.07.2021 – im Überblick.

Sieben-Tage-Inzidenz : 6,4

: 6,4 Neuinfektionen heute: 324

Infektionen gesamt: 3.736.489

Genesene (rund): 3.635.100

Neue Todesfälle: 2

Todesfälle gesamt: 91.233



Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig gesunken. Zuletzt waren die Zahlen aber wieder deutlich gestiegen. Seit Anfang Juli nehmen die Neuninfektionen aber wieder etwas zu und die Inzidenz steigt Sie bewegt sich aber weiterhin auf niedrigem Niveau.

Trotz steigender Inzidenz: Forderung nach weiteren Lockerungen

Angesichts der steigenden Impfstoffverfügbarkeit fordern mehrere Politiker zeitnah weitere Corona-Lockerungen, obwohl die Inzidenzwerte seit ein paar Tagen wieder steigen. „Wenn alle ein vollständiges Impfangebot erhalten haben und die Impfung vor schweren Verläufen auch neuerer Varianten schützt, müssen wir unsere Corona-Maßnahmen schrittweise wieder zurücknehmen“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) der „Welt am Sonntag“.

In der Politik wird ohnehin diskutiert, wie groß die Aussagekraft der Ansteckungszahlen angesichts der Impfungen noch ist. Saarlands Regierungschef Hans sagte: „Je mehr Menschen geimpft und getestet sind, desto mehr verliert der Inzidenzwert allein an Aussagekraft.“ Deshalb sollte im Herbst der Fokus mehr auf die Intensivbettenbelegung in den Krankenhäusern gerichtet werden.

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 745 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Montag, 05.07.2021, hatte das RKI 212 Neuinfektionen gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 6,2 und hatte am Montag vergangener Woche bei 5,0 gelegen.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenzen steigen in ganz Deutschland stetig an. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

10,6 – Bremen

10,7– Hamburg

9,6 – Hessen

7,7 – Saarland

7,3 – Berlin

7,3 – Bayern

7,1 – Nordrhein-Westfalen

6,9 – Rheinland-Pfalz

6,4 – Baden-Württemberg

5,4 – Niedersachsen

4,1 – Schleswig-Holstein

3,5 – Brandenburg

2,4 – Thüringen

2,2 – Sachsen

1,7 – Mecklenburg-Vorpommern

1,4 – Sachsen-Anhalt

Das Bundesland mit der höchsten Inzidenz ist seit knapp einer Woche Bremen. In Sachsen-Anhalt ist die Inzidenz mit 1,4 am niedrigsten. In allen Bundesländern ist sie zudem gestiegen.

Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit mehr als 185 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher knapp 4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA: 33.853.809 Infizierte und 607.155 Tote

Indien: 30.837.222 Infizierte und 408.040 Tote

Brasilien: 19.089.940 Infizierte und 533.488 Tote

Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.743.732 Infizierten und 91.239 Toten.

Impfquote Deutschland: Erstimpfung und Zweitimpfung laut Impfdashboard

aktuellen Zahlen zur Impfung täglich im Die Impfungen gehen gut voran. Die Bundesregierung gibt dietäglich im Impfdashboard bekannt. So ist die Lage (Stand 10.07.21):

Erstimpfungen: 45.817.029

Anteil Erstimpfungen: 55,1 %

Zweitimpfungen: 30.986.128

Anteil Zweitimpfungen: 37,3 %

Delta-Variante in Deutschland auf dem Vormarsch