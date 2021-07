Die Coronazahlen in Deutschland und die Inzidenz bewegen sich aktuell auf sehr niedrigem Niveau, lag am Sonntag seit Längerem aber erstmals über dem Vortages-Wert.

und die Inzidenz bewegen sich auf sehr niedrigem Niveau, lag am Sonntag seit Längerem aber erstmals über dem Vortages-Wert. Die als besorgniserregend eingestufte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich immer weiter aus.

eingestufte Delta-Variante des Wie hoch sind die Corona-Zahlen laut RKI Dashboard heute, am Montag, 05.07.2021, in Deutschland?



Die aktuellen Corona-Zahlen für heute gibt es hier im Überblick – neueste Fallzahlen laut RKI-Dashboard und Johns-Hopkins-Universität, inklusive interaktiver Karte mit den Inzidenzwerten der Regionen in Deutschland im Vergleich.

Corona-Zahlen für Deutschland heute: Inzidenz und Neuinfektionen am Montag, 05.07.21

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab. Anhand von dieser Zahl entscheiden Experten und die Regierung, ob es Verschärfungen oder Lockerungen der Corona-Regeln gibt. Sie gibt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb dieser Zeitspanne an. Alle Corona-Zahlen für Deutschland heute – am Montag, den 05.07.2021 – hier im Überblick:

Sieben-Tage-Inzidenz: 5,0

Neuinfektionen heute: 212

Infektionen gesamt: 3.731.124

Genesene (rund): 3.629.300

Neue Todesfälle: 1

Todesfälle gesamt: 91.031



Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz während der dritten Corona-Welle hatte es am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie - von wenigen Ausreißern abgesehen - ziemlich stetig gesunken. Zuletzt war die Inzidenz am 1. und 2. Juni vorübergehend gestiegen. Durch die Verbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante in Deutschland war bereits erwartet worden, dass der Rückgang bei den Neuinfektionen in dieser Form nicht anhalten wird.

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 559 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und zudem xx neue Todesfälle gemeldet. Vor einer Woche, am Montag, 28.06.2021, hatte das RKI 219 Neuinfektionen gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz, also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, lag laut RKI gestern bei 5,0 und hatte am Montag vergangener Woche bei 5,6 gelegen.

Aktuelle Inzidenzwerte der einzelnen Bundesländer

Die Inzidenz ist aktuell in ganz Deutschland rückläufig. Wo ist der Inzidenzwert aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

8,7 – Hamburg

7,8 – Hessen

7,5 – Bremen

6,6 – Saarland

5 ,6 – Bayern

5,5 – Baden-Württemberg

5,5 – Nordrhein-Westfalen

5,2 – Rheinland-Pfalz

4,9– Berlin

3,9 – Thüringen

3,7 – Niedersachsen

3,7 – Schleswig-Holstein

2,3 – Brandenburg

2,1 – Sachsen

1,3 – Mecklenburg-Vorpommern

1,0 – Sachsen-Anhalt



Corona-Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6:00 Uhr) weltweit rund 182 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher etwa 4 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen:

USA : 33.716.933 Infizierte und 605.526 Tote

: 33.716.933 Infizierte und 605.526 Tote Indien : 30.545.433 Infizierte und 402.005 Tote

: 30.545.433 Infizierte und 402.005 Tote Brasilien : 18.769.808 Infizierte und 524.417 Tote

: 18.769.808 Infizierte und 524.417 Tote Deutschland ist weltweit auf Rang 12 - mit laut JHU aktuell 3.738.470 Infizierten und 91.039 Toten.



Corona in Deutschland aktuell: Mehrheit erwartet wieder steigende Zahlen

Trotz fortschreitender Impfkampagne rechnet eine große Mehrheit der Deutschen im Herbst mit steigenden Corona-Infektionszahlen und neuen staatlichen Beschränkungen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 76 Prozent, dass sie einen Anstieg der Infektionszahlen erwarten. 74 Prozent gehen von einer Verschärfung der Maßnahmen gegen die Pandemie im Herbst aus. Nur 16 Prozent meinen, dass es keine neuen Einschränkungen geben wird. Zehn Prozent machten keine Angaben.