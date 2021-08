Konstant klettern die Zahlen nach oben: Die Gesundheitsämter in Deutschland melden in diesen Tagen erstmals seit Mai wieder mehr als 10.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden an das Robert Koch-Institut

melden in diesen Tagen erstmals seit Mai wieder binnen 24 Stunden an das Robert Koch-Institut Die Hospitalisierungsrate – also die Krankenhauseinweisungen in Verbindung mit Corona – gab das RKI gestern mit 1,38 an

Wie hoch sind Inzidenzwert und Zahl der Neuinfektionen heute, am Freitag, 27.08.2021?

Aktuelle RKI-Fallzahlen vom 27.08.2021: Inzidenz, Neuinfektionen, Todesfälle

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland vom 27.08.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 70,3 (Vortag: 66,0 ; Vorwoche: 48,8)

(Vortag: 66,0 ; Vorwoche: 48,8) Neuinfektionen heute: 12.029

Infektionen gesamt: 3.913.828

Neue Todesfälle: 14

Todesfälle gesamt: 92.096

Impfquote (Erstimpfung): 64,3 Prozent

Impfquote gesamt: 59,41 Prozent

Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland vom 27.08.2021

Die Inzidenzwerte steigen in ganz Deutschland an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

125,9 – Nordrhein-Westfalen

77,1 – Saarland

75,8 – Berlin

67,2 – Bremen

68,1 – Hessen

68,0 – Baden-Württemberg

63,0 – Rheinland-Pfalz

61,8 – Bayern

74,3 – Hamburg

47,3 – Schleswig-Holstein

50,9 – Niedersachsen

26,4 – Mecklenburg-Vorpommern

25,6 – Brandenburg

18,5 – Sachsen

19,0 – Thüringen

14,7 – Sachsen-Anhalt

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 12.600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Freitag, 20.08.2021, waren 9280 Neuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wiestärker berücksichtigt werden.

Bayern: Keine FFP2-Maskenpflicht mehr, neue Verordnung

Bayerns Ministerpräsident hat angekündigt, dass es für den Freistaat bald eine neue Corona-Verordnung geben soll, die Regeln unabhängig von der Inzidenz beinhalte. Außerdem fällt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske etwa im Einzelhandel weg. Alle Infos dazu:

Corona Tote und Infizierte weltweit: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 214,5 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,47 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: