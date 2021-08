Die Gesundheitsämter in Deutschland haben erstmals seit Mai mehr als 10.000 Neuinfektionen binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut übermittelt

Die Hospitalisierungsrate - also die Krankenhauseinweisungen in Verbindung mit Corona gab das RKI gestern mit 1,47 an

Wie hoch sind Inzidenzwert und Zahl der Neuinfektionen heute, am Donnerstag, 26.08.2021?

Aktuelle RKI-Fallzahlen vom 26.8: Aktuell wird eine fragwürdige Inzidenz ausgegeben

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland vom 25.8:

Sieben-Tage-Inzidenz: 61,3 (Vortag: 58,0; Vorwoche: 40,8)

Neuinfektionen heute: 11.561

Infektionen gesamt: 3.889.173

Neue Todesfälle: 39

Todesfälle gesamt: 92.061

Impfquote (Erstimpfung): 64,2 Prozent

Impfquote gesamt: 59,2 Prozent

Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland vom 25.8

Die Inzidenzwerte steigen in ganz Deutschland an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

114,3 – Nordrhein-Westfalen

71,4 – Saarland

68,2 – Hamburg

67,3 – Berlin

60,6 – Hessen

59,9 – Bremen

53,8 – Rheinland-Pfalz

52,6 – Baden-Württemberg

49,6 – Bayern

48,9 – Schleswig-Holstein

43,6 – Niedersachsen

26,4 – Mecklenburg-Vorpommern

23,4 – Brandenburg

16,2 – Sachsen

14,7 – Thüringen

14,6 – Sachsen-Anhalt

Corona-Inzidenz und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Gestern hatte das RKI für Deutschland 11.561 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Vor einer Woche, am Mittwoch, 19.08.2021, waren 8400 Neuinfektionen gemeldet worden.