In Niedersachsen, wo es am Donnerstag wieder losgeht, gilt an den ersten sieben Schultagen - also bis 10. September - eine tägliche Testpflicht

Mehr als 60 Prozent der Menschen in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine 3G-Regel zum Schutz vor Corona-Ansteckungen in Fernzügen trotz Bedenken aus Ministerien weiter für eine mögliche und sinnvolle Maßnahme

Wie hoch sind Inzidenzwert und Zahl der Neuinfektionen heute, am Dienstag, 31.08.2021?

Die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland vom 31.08.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz : 74,8 (Vortag: 75,8 ; Vorwoche: 58,0)

: (Vortag: 75,8 ; Vorwoche: 58,0) Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten: 1,71(Stand 30.8)

Neuinfektionen heute: 5750

Infektionen gesamt: 3.942.856

Neue Todesfälle: 60

Todesfälle gesamt: 92.200

Impfquote (Erstimpfung): 64,76 Prozent

Impfquote gesamt: 59,94 Prozent

Aktuelle Inzidenzwerte der Bundesländer – die Coronazahlen für Deutschland vom 30.08.2021

Die Inzidenzwerte steigen in ganz Deutschland an. Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten?

124,9 – Nordrhein-Westfalen

81,9 – Bremen

80,1 – Saarland

80,4 – Hamburg

77,8 – Baden-Württemberg

74,8 – Hessen

72,2 – Berlin

70,1 – Bayern

72,0 – Rheinland-Pfalz

58,2 – Niedersachsen

47,1 – Schleswig-Holstein

31,7 – Mecklenburg-Vorpommern

26,9 – Brandenburg

23,6 – Thüringen

19,3 – Sachsen

15,8 – Sachsen-Anhalt

5747 Neuinfektionen gemeldet worden. Gestern hatte das RKI für Deutschland mehr als 4559 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet . Vor einer Woche, am Dienstag, 24.08.2021, warenNeuinfektionen gemeldet worden.

höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen . Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau. Diehatte es in Deutschland am 26. April 2021 mit einem Wert von 169,3 gegeben. Danach war sie – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9. Nun steigen die Zahlen und die Inzidenz seitdem wieder, aufgrund der neuen Delta-Variante Sie sind aber aktuell – im Vergleich zu anderen Ländern Europas – weiterhin auf niedrigem Niveau.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Corona Tote und Infizierte weltweit: Zahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet heute (Stand 6 Uhr) weltweit mehr als 217 Millionen Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 4,5 Millionen Menschen. Diese drei Länder sind aktuell am stärksten betroffen: