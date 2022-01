Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen aufgrund der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante immer weiter in die Höhe. In immer mehr Bundesländern liegt die Inzidenz aktuell jenseits der Marke von 1000. In der vergangenen Woche stiegen die Fallzahlen erneut auf Höchstwerte, fast täglich kommen neue Rekorde hinzu. Setzt sich dieser Trend fort?

Hier sind die aktuellen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut (RKI) heute, am Sonntag, den 30.01.2022, gemeldet hat.

Aktuelle Corona-Zahlen in Deutschland heute: Neuinfektionen, Inzidenz und Co. am 30.01.2022

Wie hoch ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag und zur Vorwoche. Die RKI-Fallzahlen in Deutschland vom 30.01.22 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1156,8 (Vortag: 1127,7); (Vorwoche: 806,8)

: 1156,8 (Vortag: 1127,7); (Vorwoche: 806,8) Neuinfektionen heute: 118.970

Infektionen gesamt: 9.037.215

Neue Todesfälle: 58

Todesfälle gesamt: 117.725

Impfquote (Erstimpfung): 75,7 Prozent

Impfquote (vollständig): 73,8 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 52,2 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 28.01. für ganz Deutschland mit 4,72 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde am 28.01. für ganz Deutschland mit angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona Zahlen in Deutschland heute: Aktuelle Inzidenzen in den Bundesländern

Auch der direkte Vergleich der Inzidenzwerte der einzelnen deutschen Bundesländer ist aufschlussreich. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 30.01.2022)

1891,4 – Hamburg

1848,1 – Berlin

1516,2 – Bremen

1395,8 – Hessen

1350,5 – Bayern

1322,6 – Brandenburg

1176,3 – Nordrhein-Westfalen

1134,0 – Saarland

1123,4 – Baden-Württemberg

1059,9 – Mecklenburg-Vorpommern

950,1 – Schleswig-Holstein

907,5 – Niedersachsen

850,4 – Rheinland-Pfalz

753,0 – Sachsen-Anhalt

621,5 – Sachsen

Corona-Zahlen in Deutschland heute: Inzidenzen und Neuinfektionen gestern und vor einer Woche

Inzidenz in Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Jetzt hat sie sogar die 900er-Marke überschritten, ein neuer Rekord. Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9. Gestern hat das RKI 189.166 Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Vor einer Woche, am Sonntag, 23.01.22, waren es 85.440 Neuinfektionen. Mehrere Wochen hatte diein Deutschland in der vierten Welle die 400er-Marke deutlich überschritten und jeweils neue Höchstwerte gebildet. Jetzt hat sie sogar die 900er-Marke überschritten, ein neuer Rekord. Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen oder Hospitalisierungsindex stärker berücksichtigt.

Corona-Zahlen in Europa – Neue Infektionen und Inzidenzwerte in Frankreich, Österreich, Polen & Co.

Wie ist die Lage in anderen Ländern Europas und in Nachbarstaaten der Bundesrepublik. Nachfolgend die Neuinfektionen und aktuelle Inzidenz in ausgewählten Ländern Europas – Stand 29.01.2022:

Österreich: 43.053 Neuinfektionen; Inzidenz: 2.456,7

Italien: 156.040 Neuinfektionen; Inzidenz: 1.857,5

Frankreich: 392.617 Neuinfektionen; Inzidenz: 3.741,4

Polen: 57.659 Neuinfektionen; Inzidenz: 764,3

Tschechien: 54.866; Neuinfektionen; Inzidenz: 1.958,7

Niederlande: 64.624; Neuinfektionen; Inzidenz: 2.394,1

UK: 96.597 Neuinfektionen; Inzidenz: 930,7

