Mehrere Gewerkschaften rufen die Arbeitgeber auf, den Corona-Schutz am Arbeitsplatz auch nach dem Auslaufen der strengen Maßnahmen am kommenden Wochenende zu gewährleisten. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Guido Zeitler, sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe mit Blick auf das Gastgewerbe: „Schon aus eigenem Interesse sind die Arbeitgeber dringend aufgefordert, weiterhin alles zum Schutz ihrer Beschäftigten und Gäste zu tun.“ Sie sollten ihren Beschäftigten auch künftig kostenlose Corona-Tests zur Verfügung stellen.

Welche Werte und Zahlen liefert das Dashboard des Robert-Koch-Institut (RKI) heute, am Donnerstag, 31. März, für die Corona-Lage in Deutschland?

Wie hoch sind die aktuellen Coronazahlen und Inzidenzen heute in Deutschland?

und heute in Wie stehen die Inzidenzwerte der Bundesländer im Vergleich da?

der im Vergleich da? Wie viele Neuinfektionen gibt es heute?

gibt es heute? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Impfquote und Booster – Wie steht es um die Corona-Impfungen in Deutschland?

– Wie steht es um die in Deutschland? Wie hoch sind die neuesten Corona-Fallzahlen heute laut RKI-Dashboard?

Aktuelle Corona-Zahlen Deutschland am 31.3.2022

Wie viele Neuinfektionen gibt es heute bundesweit? Wie hoch ist die Inzidenz im Vergleich zu gestern und der Vorwoche? Und wie hoch ist die aktuelle Hospitalisierungsrate? Die neuesten RKI-Fallzahlen für Deutschland vom 31.3.2022 in der Übersicht:

Sieben-Tage-Inzidenz : 1625,1 (Vortag: 1663,0); (Vorwoche: 1752,0)

: 1625,1 (Vortag: 1663,0); (Vorwoche: 1752,0) Neuinfektionen heute: 274.900

Infektionen gesamt: 21.104.509.

Neue Todesfälle: 279

Todesfälle gesamt: 129.391

Impfquote (Erstimpfung): 75,9 Prozent

Impfquote (vollständig): 75,3 Prozent

Impfquote Booster-Impfungen: 58,1 Prozent

Hospitalisierungsrate : Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Mittwoch mit 7,21 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert.

: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen wurde in Deutschland am Mittwoch mit 7,21 angegeben. Am Wochenende wird dieser Wert nicht aktualisiert. Der bisherige Höchstwert der Hospitalisierungsrate hatte um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15 gelegen.

Corona-Zahlen aktuell: Inzidenzwerte von Bayern, BW, Brandenburg und ganz Deutschland

Die Coronazahlen steigen aktuell in den meisten Bundesländern. Dennoch zeigen sich regional deutliche Unterschiede. Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 31.03.2022)

2251,1 – Saarland

2042,1 – Bayern

2004,8 – Mecklenburg-Vorpommern

1951,2 – Niedersachsen

1937,3 – Thüringen

1868,6 – Bremen

1740,1 – Sachsen-Anhalt

1712,3 – Sachsen

1695,5 – Rheinland-Pfalz

1639,0 – Baden-Württemberg

1511,5 – Schleswig-Holstein

1506,3 – Hessen

1314,7 – Nordrhein-Westfalen

1192,7 – Brandenburg

1086,2 – Hamburg

953,9 – Berlin

Corona-Zahlen gestern und vor einer Woche – Inzidenzen und Neuinfektionen in Deutschland

Die bis zur fünften Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte es in Deutschland im Frühjahr 2021, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefstand erreichte sie am 6. Juli 2021. Da lag die bundesweite Inzidenz bei 4,9.

Die 7-Tage-Inzidenz war bisher im Verlauf der Corona-Pandemie Grundlage für Corona-Regeln und Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni 2021 ausgelaufenen Bundesnotbremse. Aktuell werden daneben auch weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen (Hospitalisierungsinzidenz) stärker berücksichtigt und als Kennwerte für etwaige Maßnahmen herangezogen.

Aktuelle Corona-Zahlen in Europa – Inzidenz und Neuinfektionen in Italien, Österreich, Dänemark und mehr

Wie sieht die Inzidenz von Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern Europas aus? Nachfolgend die Neuinfektionen und der aktuelle Inzidenzwert in ausgewählten Ländern Europas – Stand 31.03.2022:

Österreich: 22.830 Neuinfektionen; Inzidenz: 2631,8

Italien: 100.296 Neuinfektionen; Inzidenz: 835,7

Frankreich: 217.480 Neuinfektionen; Inzidenz: 1386,1

Polen: 6606 Neuinfektionen; Inzidenz: 123,7

Tschechien: 8943 ; Neuinfektionen; Inzidenz: 535,8

Niederlande: 30.697 Neuinfektionen; Inzidenz: 1294,2

Bedeutung der wichtigsten Corona-Begriffe – Was sind Hospitalisierung, Triage und Co.?