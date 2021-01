Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Deutschland geht langsam zurück

Beim Corona-Gipfel am Dienstag sollen dennoch weiter Maßnahmen beschlossen werden

Diskutiert wird unter anderem über eine Ausgangssperre und eine Homeoffice-Pflicht

Jens Spahn (CDU) deuten die Entspannung an. „Wir haben jetzt erste Erfolge, die sichtbar scheinen in der Statistik, in der Entwicklung, bei den Infektionszahlen“, sagte Spahn am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Die Intensivstationen seien um 10, 15 Prozent leerer geworden. „Aber wir sind lange noch nicht da, wo wir hinwollen, wo wir hin müssen, um es dauerhaft zu kontrollieren, damit es nicht gleich wieder hochflammt.“ Aus Sicht von Bundesgesundheitsminister(CDU) deuten die Corona-Infektionszahlen eine erstean. „Wir haben jetzt erste Erfolge, die sichtbar scheinen in der Statistik, in der Entwicklung, bei den Infektionszahlen“, sagte Spahn am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Dieseien um 10, 15 Prozent leerer geworden. „Aber wir sind lange noch nicht da, wo wir hinwollen, wo wir hin müssen, um es dauerhaft zu kontrollieren, damit es nicht gleich wieder hochflammt.“

Corona-Infektionen binnen 24 Stunden - das waren rund 5400 weniger als vor einer Woche. Zudem wurden 214 weitere Tote verzeichnet. Auch wenn die Zahlen nach den Wochenenden in der Regel niedriger als an anderen Tagen sind, deutet sich mit Blick auf die vergangenen Tage doch ein positiver Trend ab. Am Montagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 7141 neuebinnen 24 Stunden - das waren rund 5400 weniger als vor einer Woche. Zudem wurden 214 weitere Tote verzeichnet. Auch wenn die Zahlen nach den Wochenenden in der Regel niedriger als an anderen Tagen sind, deutet sich mit Blick auf die vergangenen Tage doch ein positiver Trend ab.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die angibt, wie viele Menschen sich binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt haben, lag bei 134,4. Ziel der Politik ist eine Inzidenz von unter 50, um Infektionsketten nachverfolgen zu können.

Positiver Corona-Trend aber noch keine Entwarnung

Entwarnung könne daher noch nicht gegeben werden. Ein Risiko sei die Ansteckungsrate führe, mahnte Spahn mit Blick auf die Corona-Lockdowns als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen am Dienstag keineswegs sicher. „Zuerst einmal geht es aus meiner Sicht darum, auch noch mal zu schauen, wie wir Kontakte reduzieren können, auch in der Arbeitswelt oder im privaten Bereich.“ Die Frage sei, ob es neue Regeln brauche oder ob man das Bewusstsein für die bestehenden Verordnungen schärfen müsse. könne daher noch nicht gegeben werden. Ein Risiko sei die Corona-Mutation , die sehr wahrscheinlich zu einer höherenführe, mahnte Spahn mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Dienstag . Nach seinen Worten ist eine Verschärfung desals Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen am Dienstag keineswegs sicher. „Zuerst einmal geht es aus meiner Sicht darum, auch noch mal zu schauen, wie wirkönnen, auch in der Arbeitswelt oder im privaten Bereich.“ Die Frage sei, ob es neue Regeln brauche oder ob man das Bewusstsein für die bestehenden Verordnungen schärfen müsse.