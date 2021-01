Montag, 18.1.2021, unvollständige Zahlen gemeldet? Laut einer Sprecherin des Instituts werden die Angaben derzeit überprüft. Demnach könnten die in der Nacht auf dem Dashboard des RKI veröffentlichten Infektionszahlen zu gering angegeben worden sein. Hat das Robert-Koch-Institut (RKI) amgemeldet? Laut einer Sprecherin des Instituts werden die Angaben derzeit überprüft. Demnach könnten die in der Nacht auf demdes RKI veröffentlichten Infektionszahlen zu gering angegeben worden sein.

Einige Bundesländer melden auffällig niedrige Fallzahlen

Das RKI hatte am Montag 7141 neue Fälle auf seiner Internetseite gemeldet. Das wären rund 5000 weniger als am Montag vor einer Woche. Seit dem 14. Dezember war der Wert nicht mehr so niedrig.

Auffällig dabei: Einige Bundesländer hatten nur sehr wenig Neuinfektionen gemeldet. Das könnte auf ein Problem in der Meldekette hindeuten. So wurden etwa aus Bayern nur rund 270, aus Rheinland-Pfalz lediglich 2 neue Infektionsfälle gemeldet. Bisher lagen diese Zahlen deutlich höher. Auch Schleswig-Holstein meldete auffällig niedrigere Zahlen.

Liegen die tatsächlichen Neuinfektionen deutlich höher?

„Zeit Online“ berichtet, dass es aktuell 11.769 Neuinfektionen gibt - statt der vom RKI offiziell angegebenen 7141. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Generell sind die gemeldeten Fallzahlen an Montagen geringer als unter der Woche - auch, weil an Wochenenden weniger getestet wird. Dennoch scheint sich die Lage langsam etwas zu entspannen. „Nach einem starken Anstieg der Fallzahlen Anfang Dezember, einem Rückgang während der Feiertage und einem erneuten Anstieg in der ersten Januarwoche scheinen sich die Fallzahlen wieder zu stabilisieren“, schrieb das RKI in seinem Lagebericht am Sonntagabend. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am Donnerstag erreicht worden.