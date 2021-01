Der mittlerweile bis 31.1.2021 verlängerte Lockdown läuft seit nunmehr drei Wochen - aber die Maßnahmen bringen nicht den gewünschten Effekt - im Gegenteil, aktuell steigen die Werte wieder. Angestrebt ist eine Senkung der 7-Tage-Inzidenz auf den Grenzwert von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen. Liegt der Inzidenzwert über 50, gilt die entsprechende Region als Risikogebiet. So gesehen ist ganz Deutschland - mit im Schnitt 166 - ein riesiges Risikogebiet. Auch Baden-Württemberg gilt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 142,2 (Sonntag) im Schnitt als Risikogebiet.

Wie steht der Kreis BC hinsichtlich der Corona-Zahlen am Montag,? Steigt auch in Oberschwaben der Inzidenzwert? Und wie hoch sind die Werte im Vergleich zu Montag der, also am 4.1.2021?