Mann stirbt bei Unfall auf der B311

Der schwerst verletzte 44-jährige Fahrer war im Wrack eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien. Doch der Notarzt und der Rettungsdienst konnten dem Mann nicht mehr helfen, er starb noch am Unfallort.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Krauchenwies mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzt und drei Helfern des Rettungsdienstes im Einsatz, außerdem waren drei Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams vor Ort.

Die B311 war wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.