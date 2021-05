Die Inzidenz entscheidet maßgeblich, welche Corona-Regeln gelten. Das betrifft: Biergärten, Restaurants, private Treffen, Friseurbesuche, Fitnessstudios und vieles mehr. Hier gibt es alle Infos zur aktuellen Corona-Lage in Bayern. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit ( LGL ) sowie das Robert Koch-Institut ( RKI ) vermelden täglich nachmittags die neuesten Daten zu Inzidenz , Neuinfektionen und Co. am. Wie hoch ist die Inzidenz und die Zahl der Neuinfektionen am Montag (31. Mai) und wie ist die aktuelle Situation in den Kliniken?