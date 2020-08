Mehr Corona-Infektionen wegen Reiserückkehrern aus dem Ausland

BW so stark? Sicher ist: Neben zunehmender Sorglosigkeit bei der Einhaltung der Hygieneregeln und lokalen Ausbrüchen kommt derzeit ein großer Teil der Infektionen aus dem Ausland durch Reiserückkehrer: 39 Prozent der zuletzt in Deutschland positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen haben sich im Ausland angesteckt, berichtet das Warum steigen diese Zahlen in Deutschland undso stark? Sicher ist: Neben zunehmender Sorglosigkeit bei der Einhaltung derund lokalen Ausbrüchen kommt derzeit ein großer Teil der Infektionen aus dem Ausland durchder zuletzt in Deutschland positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen haben sich im Ausland angesteckt, berichtet das Robert-Koch-Institut (RKI)

So entwickelt sich der Anteil der Corona-Infektionen aus dem Ausland

Der Anteil der Auslandsinfektionen nimmt stark zu, vermutlich auch wegen des Endes der Ferien in einigen Bundesländern.

So lag der Wert der Infektionen durch Rückkehrer aus dem Ausland in der Woche vom 27.07.2020 bis 02.08.2020 (KW 31) noch bei 21 Prozent.

In der Woche darauf (KW 32) hatten sich bereits 34 Prozent der Menschen im Ausland mit dem Coronavirus infiziert.

Jetzt stehen fast 40 Prozent der Ansteckungen in Deutschland mit Auslandsaufenthalten im Zusammenhang.

Corona BW: Aus diesen Ländern kommen Infizierte nach Baden-Württemberg

Doch in welchen Ländern finden die meisten Infektionen mit dem gefährlichen Virus statt? Wo stecken sich die Menschen in Baden-Württemberg an? Immerhin betrug in Baden-Württemberg der Anteil der Menschen, die sich seit Mitte Juni im Ausland mit dem Coronavirus im Ausland infiziert haben (Auslandsexposition), 22 Prozent. Eine Übersicht der Länder, aus denen das Virus seit 15.06. am häufigsten nach Baden-Württemberg eingeschleppt wurde. Datenstand ist der 13.08.2020:

Kosovo: 161

Serbien: 110

Kroatien: 71

Bosnien und Herzegowina: 42

Rumänien: 40

Türkei: 32

Bulgarien: 25

Spanien: 23

Mazedonien: 18

Schweiz: 14

Frankreich: 11

Niederlande: 11

Albanien: 10

Polen: 10

Österreich: 8

Italien: 7

Malta: 7

Ungarn: 5

Slowenien: 4

Tschechiche Republik: 4

Ukraine: 2

Weißrussland: 2

Belgien: 1

Estland: 1

Griechenland:1

Moldau: 1

Portugal: 1

Schweden: 1

Slowakei: 1

Großbritannien: 1

Summe: 670

In diesen Ländern stecken sich die Deutschen mit dem Coronavirus an

Und wo stecken sich die Menschen aus Deutschland insgesamt an? Bei den Zahlen zu den Infektionen im Ausland für ganz Deutschland stehen Kosovo, die Türkei und der West-Balkan relativ weit oben. Die Liste der RKI zählt die Länder auf, aus denen das Virus nach Deutschland eingeschleppt wurde. Sie bezieht sich auf einen Zeitraum von vier Wochen bis einschließlich 16.08.2020. Die Werte in Klammern zeigen die Zahlen der Länder der KW 29 (13.07.2020 - 19.07.2020), für die angaben vorlagen. Sie verdeutlichen den Anstieg der Infektionen:

Kosovo: 1755 (55)

Türkei: 1134 (22)

Kroatien: 786 (13)

Bulgarien: 322 (11)

Bosnien und Herzegowina: 297 (33)

Spanien: 222 (-)

Serbien: 211 (190)

Rumänien: 193 (22)

Polen: 163 (8)

Mazedonien: 161 (11)

Albanien: 152 (-)

Österreich: 101 (14)

Frankreich: 90 (-)

Italien: 79 (-)

Malta: 72 (-)

Andere: 685

Summe: 15.952

Leider berücksichtigen diese Zahlen nicht, wie hoch der Anteil der getesteten Reiserückkehrer an der Gesamtzahl der in diesen Zeiträumen getesteten Menschen war. Nur wenn man diese Zahl weiß, kann man genau einschätzen, wie groß der Anteil der eingeschleppten Infektionen tatsächlich ist. Denn es könnte sein, dass Rückkehrer im Schnitt häufiger aus Corona getestet werden als der Rest der Bevölkerung.

RKI: Regeln einhalten und bei Einreise aus Risikogebiet Test oder Quarantäne

Das RKI sagt zu den steigenden Infektionen aus dem Ausland, dass es „weiterhin essenziell“ bleibe, dass Menschen die AHA-Regeln

Abstand

Hygiene

Alltagsmaske

befolgen und Menschenansammlungen meiden würden. Jeder, der Covid-19-Symptome habe, solle sich umgehend testen lassen. Zudem müssten Reisende, die sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten hätten, eine 14-tägige Quarantäne einhalten, sofern sie kein negatives Testergebnis vorweisen könnten.