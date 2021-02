2020 war an Urlaub an Pfingsten oder in den Sommerferien nicht zu denken. Und nun, das Pandemie-Jahr 2021 macht wenig Hoffnung, dass es besser wird. Gab es doch Seitens der Politik schon die ersten Dämpfer. So nahm Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schon jetzt die Hoffnungen auf die kommende Reisesaison. "Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben ", erklärte Kretschmer der "Bild am Sonntag". Auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach klingt eher pessimistisch: „Diemüssten genutzt werden, mit möglichst geringen Kontakten die noch immer drohende dritte Welle mit gefährlichen Virus-Mutationen abzuwenden, meint auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. "Sollte dies gelingen, darf der Erfolg nicht imzerstört werden."