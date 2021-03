Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass sich die Infektionslage im Mai entspannen und Reisen abwieder möglich sein werden. „Ich rechne damit, dass die entlastende Wirkung durch das Impfen und durch den Beginn der warmen Jahreszeit im Mai spürbar sein wird“, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“. Zuwerde man die ersten positiven Effekte sehen, vorausgesetzt, die Situation laufe bis dahin nicht aus dem Ruder. „Ich halte es für realistisch, dass im August Reisen wieder möglich sind “, so Braun. Osterurlaub sei jedoch bei den momentanen Entwicklungen nicht verantwortbar.

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, hingegen hält am früherenfest: „Wir dürfen die Menschen nicht ständig verwirren. Bis Ende Juni sollen in Deutschland 77 Millionen Impfdosen ausgeliefert sein. Es könnte also jeder Erwachsene mindestens einmal geimpft sein. Damit werdenund Restaurantbesuche für jeden sicher machbar“, sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung.