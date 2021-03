Die Tourismusbehörde des Landes stellte am Freitag den Plan für einen Modellversuch vor, in dem vollständig gegen dasgeimpfte und mit einem negativen Corona-Testergebnis ausgerüstete Urlauber ohne die obligatorische Hotel-Quarantäne nach Phuket reisen können sollen.

Sechs Städte sollen an dem Großversuch teilnehmen, wie Behördenchef Yuthasak Supasorn erläuterte. Einbezogen sind die Urlaubsziele Krabi, Ko Samui und Pattaya. Die Besucher werden nach ihrer Ankunft einer siebentägigenunterzogen, dürfen sich aber in Gebieten rund um ihre Hotels aufhalten. Bislang mussten Besucher zwei Wochen in ihren Zimmern ausharren. Dermuss noch von der thailändischen Regierung abgesegnet werden.