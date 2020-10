Maskenpflicht BW: Das sind die neuen Regeln

Landesweite Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in allen Bereichen, die „dem Fußgängerverkehr gewidmet“ sind, unter anderem

in Fußgängerzonen

auf Marktplätzen

auf Gehwegen

in öffentlich zugänglichen Bereichen im Freien

in Bahnhöfen

an Bushaltestellen

sowie in anderen öffentlich zugänglichen Einrichtungen

In Schulen gilt die Maskenpflicht ab Klasse 5 nun auch im Unterricht - für Schüler und Lehrer

Das ist der Graubereich bei der Maskenpflicht in Baden-Württemberg

Einen Graubereich gibt es allerdings dadurch, dass die Maskenpflicht immer nur dann gilt, „soweit die Gefahr besteht, dass der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann“, heißt es in der Corona-Verordnung.

Daher ist ein gewisses Maß an Eigenverantwortung gefragt, denn während man in der Ulmer Innenstadt in manchen Bereichen ausreichend Abstand zu anderen Passanten halten kann, so dürfte das in der Regel an stark frequentierten Plätzen, wie etwa in der Stuttgarter Königstraße oder in Ulm am Ehinger Tor schwer, werden. Die Ordnungsämter hielten sich am Montag mit Kontrollen noch etwas zurück, dürften die Maskenpflicht in Baden-Württemberg aber in den nächsten Tagen verstärkt kontrollieren.