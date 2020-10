Corona-Pandemiestufe 3 mit weitreichenden Folgen für die Menschen in BW ausgerufen, reagiert die Stadtverwaltung Ulm auf diese völlig neue Entwicklung. Am Abend teilte die Stadt namens OB Gunter Czisch mit, dass von Montag an neue Corona-Regeln gelten würden. Kaum hat die Landesregierung von Baden-Württemberg angesichts stark steigender Infektionszahlen im Land die höchstemit weitreichenden Folgen für die Menschen in BW ausgerufen, reagiert dieauf diese völlig neue Entwicklung. Am Abend teilte die Stadt namensmit, dass vonan neuegelten würden.

Diese Entscheidung war zu erwarten gewesen, weil Ulm seit einer Woche bei der 7-Tage-Inzidenz die Grenzwerte überschreitet.

Am vergangenen Wochenende gab es im Stadtkreis Ulm bereits 36,1 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen, was eigentlich schon eine Auslösung der Corona-Vorwarnstufe bedeutet.

Am Freitag dann wurde erstmals der wichtige Grenzwert von 50 überschritten.

Am Samstag, 17.10.2020 schließlich liegt der Wert laut RKI bereits bei 51,3.

Ab Montag Beschränkungen in Ulm wegen hoher Inzidenz

Aus diesem Grund, so die Stadtverwaltung, werde ab Montag eine Allgemeinverfügung inkraft treten, „um die rasante Ausbreitung des Virus noch eindämmen zu können“, wie es heißt. Zwar sei für diese Allgemeinverfügung formal das Gesundheitsamt zuständig, im Zuge der Amtshilfe werde aber die Stadt Ulm aktiv.

OB Czisch: Zweiten Lockdown in Ulm vermeiden

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch sagt zu den neuen Maßnahmen: „Es bringt nichts, die Gefahren, die von Corona ausgehen, zu leugnen oder zu bagatellisieren. Ziel unserer Maßnahmen ist es, Leben zu schützen und einen zweiten Lockdown zu vermeiden.

Deshalb konzentriere man sich auf Einschränkungen, die effizient und zielgenau wirken würden, ohne das öffentliche Leben als Ganzes lahm-zulegen. Er erklärt weiter: „Unser besonderes Augenmerk legen wir darauf, nur Regelungen zu erlassen, von denen wir nach den Meldungen der vergangenen Tage auch ausgehen können, dass diese einer gerichtlichen Überprüfung stand-halten werden.“

Das sind die neuen Corona-Regeln in Ulm

Ab Montag (19. Oktober 2020, 0 Uhr) gelten innerhalb des Stadtkreises Ulm folgende Beschränkungen privater Feiern:

Bei privaten Veranstaltungen wie Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstagsfeiern, die in Restaurants, Vereinsheimen, Gemeindehäusern oder im Freien stattfinden, dürfen höchstens 25 Personen teilnehmen.

Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte außer Betracht. Die verfügte Grenze von 25 Teilnehmenden gilt unabhängig vom Alter oder Verwandtschaftsgrad der Personen.

Für Feiern und Zusammenkünfte in privaten Räumen gilt, dass die Anzahl der Teilnehmer auf maximal 15 Personen begrenzt ist.

Czisch appelliert an Bürger: AHAL-Regel einhalten

Czisch fordert von den Ulmern Eigenverantwortung: Er sagt in der Mitteilung weiter, es sei „am allerwichtigsten, dass wirklich jede und jeder Einzelne“ sich an die A-H-A-L-Regel halte:

Abstand,

Hygieneregeln

Alltagsmaske

und - jetzt im Winterhalbjahr wichtig - Lüften.

Das, so Czisch, sei das Minimum: „Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, können wir Infektionen verhindern – nicht alle, aber einen großen Teil."

Die Entwicklung der nächsten Tage werde zeigen, ob weitere Beschränkungen des öffentlichen Lebens, wie sie andernorts bereits gelten, erforderlich seien. Ob Ulm die viel weiter gehenden Corona-Regeln, welche die Landesregierung in Stuttgart im Zuge der höchsten Corona-Warnstufe 3 erlassen hat, umsetzen muss, war am Samstagabend nicht zu erfahren. In Neu-Ulm ist das der Fall.