Wegen der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen führt Norwegen für Reisende aus Deutschland und Liechtenstein eine Quarantänepflicht ein. Das wurde am Mittwochabend bekannt gegeben. Urlauber aus diesen Ländern müssten ab Samstag, 29. August, nach der Einreise zehn Tage in Quarantäne. Zudem warnte Norwegen vor Reisen in die Bundesrepublik. Vor „nicht unbedingt notwendigen" Reisen nach Deutschland wird abgeraten, wie das Außenministerium in Oslo am Mittwoch bekannt gab.

Nur wenige Länder haben bisher von Deutschland als Reiseziel abgeraten. In Finnland bestehen seit Montag Einreisebeschränkungen für die meisten EU-Länder, darunter auch Deutschland. Dort müssen Reisende aus den betroffenen Ländern für 14 Tage in Quarantäne.

Das bedeutet Quarantänepflicht in Norwegen

Nach Informationen des Auswärtigen Amtes bedeute die Quarantänepflicht in Norwegen folgendes:

Bei Einreise muss eine feste Adresse und geeignete Unterkunft für die nächsten 10 Tage durch aussagekräftige Dokumente (z. B. Buchungsbestätigung) nachgewiesen werden

Eine Unterkunft gilt dann als geeignet, wenn Kontakt mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts vermieden wird.

Unterkünfte (auch Campingplätze!) mit gemeinschaftlicher Nutzung von Toiletten, Duschen, Küchen usw. entsprechen daher nicht den Vorgaben.

Personen in Quarantäne dürfen ihre Unterkunft nur in unbedingt nötigen Fällen verlassen, z. B. um dringende Lebensmitteleinkäufe zu tätigen.

Dabei ist unbedingt auf Abstands- und Hygieneregeln zu achten.

Sollten Symptome auftreten, darf die Unterkunft erst nach Rücksprache mit den Behörden verlassen werden.

Neuinfektionen in Deutschland: Norwegisches Gesundheitsamt besorgt

Auf der Webseite des FHI hieß es am Dienstag, in Deutschland sei die Zahl der registrierten Corona-Fälle zunehmend gestiegen. „Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100.000 Einwohner, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen zunehmen wird.“ Sollte die Regierung der Empfehlung folgen, würde in der Nacht zu Samstag das Quarantänegebot von zehn Tagen in Kraft treten. Es wird erwartet, dass bei einer Pressekonferenz am Nachmittag weitere Informationen bekannt werden.

Norwegen schränkt Kreuzfahrten wegen Corona ein

Für Kreuzfahrten gelten von Dienstag an neue Beschränkungen: Entlang der norwegischen Küste dürfen Schiffe dann mit bis zu 50-prozentiger Passagierauslastung fahren, die Maximalzahl an Personen an Bord liegt dabei bei 200. Anders als in den vergangenen drei Wochen dürfen die Passagiere auch wieder an Land gehen. Diese Regelungen gelten vorerst bis zum 1. November.

Corona-Zahlen: Norwegen zuletzt mit wenig Neuinfektionen

Die Lage in Norwegen laut den Daten der Johns Hopkins Universität in Baltimore (Stand 26.08., 11:10 Uhr):

Zahl der Infizierten: 10.454

Zahl der Neuinfektionen (im Vergleich zum Vortag): 59

Zahl der Toten: 264