Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr, schärfere Kontaktbeschränkungen, neue Auflagen für den Einzelhandel sowie die Schließung von Frisörsalons, so nur eine Auswahl von Maßnahmen, die womöglich bald auf den Rems-Murr-Kreis zukommen könnten, wenn sich dort die Entwicklung zum Hotspot fortsetzt.

Die kritische Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner müsste dafür formal an drei Tagen in Folge überschritten werden, was bislang noch nicht der Fall ist. Am Samstag war die Inzidenz jedoch auf 191 gestiegen, am Montag auf 194. Es besteht also ein gewisses Risiko für Ausgangssperren. Besonders schmerzhaft wären gegebenenfalls die Kontaktbeschränkungen auf maximal 5 Personen aus zwei Haushalten über die Feiertage. Zudem droht ein generelles Veranstaltungsverbot sowie ein Betriebsverbot für Frisöre, Sonnenstudios und Barbershops, wobei die örtlichen Behörden laut Corona-Verordnung des Landes aber einen gewissen Spielraum haben.

Corona-Regeln Rems-Murr-Kreis: Wechselunterricht ab Klasse 8?

Ab Klasse 8 ist für Corona-Hotspots im Ländle im Übrigen Wechselunterricht an den Schulen vorgesehen. Für Schulen und Kitas gibt es hingegen keine ausdrücklichen Vorgaben. In einem eigens eingerichteten Schnelltestzentrum im Rems-Murr-Kreis wurden bereits 2300 Schüler und Kita-Kinder getestet. Nach Angaben der Backnanger Kreiszeitung (Online-Ausgabe) lag die Positivquote bei 3,2 Prozent und somit etwas höher als in den Vorwochen.

Corona Rems-Murr-Kreis: Schlechte Zahlen trotz Schnelltests

Warum ausgerechnet der Rems-Murr-Kreis mit den Zentren Backnang und Waiblingen trotz aller Präventionsbemühungen schlechtere Daten aufweist als die Nachbarregionen, ist nicht vollständig geklärt. In lokalen Medien wird unter anderem auf die Diakonie Stetten verwiesen, in der relativ viele Menschen auf engem Raum zusammen leben. Dort hatte es bereits mehrfach Infektionsherde gegeben.

Am Montag wurden im Rems-Murr-Kreis 70 Neuansteckungen gemeldet. Eine weitere Person ist verstorben, womit sich die Zahl der Toten mit Corona-Infektion nun auf 129 seit Pandemiebeginn beläuft.