Bis zu einer bestimmten Schwelle gibt es den Corona-Bonus steuerfrei und abgabenfrei

Nicht alle Firmen sind so großzügig, wie es auf den ersten Blick scheint

Daimler zahlt 1000 Euro, doch die Erfolgsprämie fällt weg

Einen Bonus für die schwierige Arbeit in der Corona-Zeit erhalten im Dezember unter anderem Pflegekräfte und das Personal von Supermärkten. Doch viele Fragen sich nun, welche Steuern und Abgaben auf die Prämie eigentlich zu bezahlen sind. Für sie gibt es eine gute Nachricht, denn bis zu 1500 Euro sind steuerfrei und werden auch nicht mit Sozialversicherungsbeiträgen belastet. „Erfasst werden Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020 erhalten. Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn geleistet werden“, teilt das Bundesfinanzministerium mit. Die steuerfreien Leistungen seien im Lohnkonto aufzuzeichnen.

Bei Daimler fallen über 5000 Euro Erfolgsprämie weg

Bei Daimler wurde mit einem Corona-Bonus von 1000 Euro für alle Vollzeitbeschäftigten das Volumen also nicht voll ausgeschöpft, obwohl in diesem Jahr auch keine Erfolgsprämie bezahlt werden kann. 2019 hatte diese noch über 5000 Euro brutto betragen. Da das Corona-Geld im Gegensatz zu anderweitigen Sonderzahlungen mit ihrer überdurchschnittlichen Steuerbelastung jedoch ohne Abzüge überwiesen wird, sind viele Daimler-Mitarbeiter trotzdem nicht unzufrieden und wissen die Anerkennung zu schätzen, hört man aus dem Unternehmen, während andere Firmen in der Corona-Krise Personal abbauen.

Diese Firmen zahlen den Corona Bonus steuerfrei (Auswahl):

Aldi: bis zu 250 Euro Einkaufsgutschein

Daimler: 1000 Euro

Deutsche Post: 300 Euro

Facebook: 1.000 Euro

Google: 1.000 Euro

Lidl, Kaufland (Schwarz-Gruppe): 200 Euro Einkaufsgutschein

Microsoft: 500 Euro

OBO Bettermann: 1.450 Euro

Siemens: 1.000 Euro