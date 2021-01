Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter hoch.

Das RKI meldete am Donnerstag einen Höchstwert an Todesfällen.

Eine Verschärfung des Lockdown wird diskutiert.

Nun spricht sich auch das Robert Koch-Institut für schärfere Corona-Regeln aus.

Maßnahmen weiter verschärft werden müssten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Auch RKI-Präsident Lothar Wieler befürwortete eine Verschärfung als „Option“. Nach zahlreichen Politikern und Personen der Zivilgesellschaft fordert nun auch das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Verschärfung des bisherigen Lockdowns in Deutschland. Grund dafür ist die aktuelle Infektionslage. RKI-Epidemiologe Dirk Brockmann sagte am Donnerstag in Berlin, es sei eine „totale Konsensaussage“ aller Modellberechnungen, dass dieweiterwerden müssten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Auch RKI-Präsidentbefürwortete eine Verschärfung als „Option“.

Corona Mutation: RKI-Chef Wieler ruft zu Verzicht bei Reisen auf

Der Präsident des RKI hat die Menschen in Deutschland auch wegen neuer Coronavirus-Varianten zum Verzicht auf nicht notwendige Reisen aufgerufen. „Wer nicht unbedingt muss, sollte im Moment nicht verreisen“, sagte Lothar Wieler am Donnerstag in Berlin. Mit Stand Mittwoch seien alle aktuell bekannten Fälle, in denen die neuen Varianten nachgewiesen wurden, von Reisenden nach Deutschland gebracht worden.

RKI-Chef Wieler mahnte eindringlich zur Einhaltung der Corona-Regeln.

Wie verbreitet ist die Coronavirus Mutation B117 in Deutschland?

Bisher könne man noch nicht abschätzen, wie sich die Varianten auf die Situation in Deutschland auswirkten, sagte Wieler. „Sie könnten sich aber auch hier durchsetzen und zu noch mehr Fällen in kürzerer Zeit führen.“ Es bestehe die Möglichkeit, dass sich die Lage noch verschlimmere. Umso wichtiger sei deshalb das konsequente Einhalten der Maßnahmen.

Anhaltspunkte sprechen Wieler zufolge aber nicht dafür, dass die Varianten hierzulande bereits stark verbreitet seien. Er räumte allerdings ein: „Wir haben keinen vollen Überblick über die Varianten.“ In Großbritannien hatte sich zuletzt eine Corona-Variante sehr rasch ausgebreitet. Auch eine Variante aus Südafrika steht derzeit im Fokus.

