Tourismus-Hotspots in Baden-Württemberg rechnen mit Besucheransturm

Die Landesregierung appelliert an die Bürger, Zuhause zu bleiben

Polizei kontrolliert verstärkt, um Parkchaos zu vermeiden





Stoßstange an Stoßstange stehen die Autos dicht gedrängt auf der Schwarzwaldhochstraße. Die Parkplätze sind bereits am Vormittag komplett gefüllt und viele stellen ihr Auto einfach am Straßenrand ab. Solche Bilder wie am vergangenen Wochenende und zu Weihnachten soll es aus Sicht der Landesregierung am Dreikönigstag nicht erneut geben.

Landesregierung BW appelliert am Eigenverantwortung der Bürger

Doch trotz der negativen Erfahrungen der vergangenen Tage setzen die Politiker zumindest vorerst weiter auf Appelle. „Bei allen Regeln gilt: Ohne Eigenverantwortung, Rücksicht und die Einsicht, dass es unsere gemeinsame Aufgabe und Pflicht als Gesellschaft ist, Gesundheit und Leben zu schützen, wird es nicht funktionieren“, erklärte eine Sprecherin von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag.

Thomas Strobl (CDU) appellierte an die Vernunft: „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen - trotz der Sehnsucht nach Freiheit, Freizeit und Vergnügen - sich an die Regeln halten und ihren Aktionsradius einschränken." Auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) appellierte an die Vernunft: „Ich würde mir wünschen, dass die Menschen - trotz der Sehnsucht nach Freiheit, Freizeit und Vergnügen - sich an die Regeln halten und ihren Aktionsradius einschränken." Mit Blick auf die hohen Infektionszahlen sei der Massenauflauf an den Ausflugsorten weder hilfreich noch sinnvoll. Das Sozialministerium werde die Situation am Feiertag mit Blick auf mögliche Verschärfungen genau beobachten, hieß es von einer Sprecherin.

Ortenaukreis, Rastatt und Co.: Gemeinden fordern verstärkte Kontrollen

Mehrere Landkreise im Schwarzwald wollten angesichts des andauernden Ansturms von Ausflüglern mit der Polizei gemeinsame Maßnahmen gegen Gedränge und Verkehrschaos ergreifen. Im Gespräch seien etwa Straßensperrungen, wie ein Sprecher des Ortenaukreises sagte. An dem Treffen sollten demnach Vertreter der Straßenverkehrsbehörden des Ortenaukreises, des Landkreises Rastatt und der Städte Baden-Baden und Bühl sowie die Polizei Offenburg teilnehmen.

Parkchaos im Nordschwarzwald soll verhindert werden

Die Polizei stellt sich unterdessen auf einen erneut großen Andrang von Winter-Ausflüglern im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb ein. So möchte das Polizeipräsidium Offenburg am Dreikönigstag noch mehr Beamte an die Schwarzwaldhochstraße (B500) schicken, wo die Verkehrsprobleme zuletzt besonders schlimm waren. Im Nordschwarzwald gab es zuletzt vielerorts chaotische Szenen auf Parkplätzen und Staus - auch wegen am Straßenrand geparkter Autos. Laut einem Sprecher der Offenburger Polizei wurden allein zwischen 31. Dezember und 3. Januar mehr als 1450 Verwarnungen wegen Falschparkens ausgesprochen.

Am Königstuhl bei Heidelberg reihte sich zuletzt ebenfalls Auto an Auto. Die Polizisten des Präsidiums Mannheim hätten hier ein Auge darauf und würden die Zufahrten bei Bedarf zeitweise sperren, sagte ein Sprecher. Neben Rettungswegen müsse schließlich auch der Busverkehr weiter ermöglicht werden.

Freiburger Polizei: Mehr Beamte im Südschwarzwald

Im südlichen Schwarzwald will man eher schnell reagieren, als sich im Vorfeld abzuschotten. „Im Voraus den Schwarzwald abzusperren, ist nicht möglich und auch nicht in unserem Interesse“, sagte ein Sprecher der Freiburger Polizei. Auch hier sollen demnach an besonders beliebten Zielen wie dem Kandel zusätzliche Beamte im Einsatz sein und falls nötig Straßen sperren. Bislang seien Andrang und damit einhergehende Probleme im Einsatzgebiet der Freiburger Polizei aber überschaubar gewesen. Die Zufahrt zum Kandel nahe Freiburg war allerdings zuletzt mehrfach wegen zu vieler Besucher gesperrt worden.

Ansturm auf die Alb: Besucher nicht mehr erwünscht