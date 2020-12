Die Corona-Fallzahlen sind noch immer extrem hoch.

Der Lockdown soll sie senken.

Doch das gelingt nur, wenn die Menschen sich an die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg halten.

Bei Verstößen drohen erhebliche Bußgelder.

Corona-Regeln im Zuge des zweiten Lockdowns, der auf dem Corona-Gipfel beschlossen wurde und der seit Mittwoch, 16.12.2020, gilt? Das ist Voraussetzung dafür, dass Kontakte verringert werden und dass in der Folge die weiterhin steigende Zahl der Halten die Menschen in der Region sich an dieim Zuge des zweiten, der auf dembeschlossen wurde und der seit Mittwoch, 16.12.2020, gilt? Das ist Voraussetzung dafür, dasswerden und dass in der Folge die weiterhin steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in Baden-Württemberg sinkt.

Kontrollen und Appell der Polizei: Corona-Regeln achten

Corona-Verordnung der Polizeipräsident Uwe Stürmer für die Landkreise Mit einem dringlichen Appell, sich angesichts der aktuellen Pandemie-Lage strikt an die neueder Landesregierung Baden-Württemberg zu halten, kündigt der Ravensburgerfür die Landkreise

Ravensburg,

Sigmaringen und den

Bodenseekreis

in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen der Polizei an. Ziel ist es, insbesondere

Ansammlungen von Menschen zu verhindern und

sicherzustellen, dass die Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden.

Ein Schwerpunkt der Kontrollen liegt in der Nacht zwischen 20 Uhr und 5 Uhr.

Krankenhäuser an Grenze zu Überlastung

„Angesichts nach wie vor dramatisch steigender Infektionszahlen, die auch in der Region Bodensee-Oberschwaben die Krankenhäuser teilweise an ihre Belastungsgrenze bringen, ist nun von allen regelkonformes Verhalten und Solidarität gefragt", sagt der Polizeichef.

Die Polizei werde - wie schon seit Inkrafttreten der verschärften Regelungen zur Eindämmung des sprunghaft angestiegenen Infektionsgeschehens - konsequent gegen Personen vorgehen, die gegen die geltenden Vorschriften verstoßen und damit das Leben von Mitmenschen in Gefahr bringen, so Stürmer.

Polizei kontrolliert auch Einhaltung des Alkoholverbots

Das Hauptaugenmerk der polizeilichen Kontrollen wird auf der Überwachung der geltenden

Ausgangsbeschränkungen,

des Verbots für den Alkoholverkauf und des Verbots des Konsums von Alkohol im öffentlichen Raum sowie

der Maskentragepflicht liegen.

Zahlreiche Verstöße gegen Corona-Regeln

Seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen am 16.12.2020 sind im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg bei verstärkten Kontrollen etwa

550 Personen überprüft und dabei

117 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung festgestellt worden.

21 der festgestellten Verstöße wurden zur Anzeige gebracht.

34 Zuwiderhandlungen bezogen sich auf die Missachtung der Ausgangsbeschränkungen.

Polizei will härter durchgreifen: Anzeigen statt Verwarnungen

„Für leichtfertiges Verhalten oder gar bewusste Verstöße gegen die notwendigen Verhaltensregeln haben die verantwortlichen Behörden in der jetzigen Situation überhaupt kein Verständnis", unterstreicht der Leiter des Polizeipräsidiums. Haben die Beamten in der Vergangenheit vermehrt das Gespräch gesucht und in vielen Fällen mündliche Verwarnungen ausgesprochen, werde es zukünftig bei festgestellten Verstößen vermehrt Anzeigen geben, so der Polizeichef.