Emotionaler Appell von Michael Müller: „Wie viele Tote ist uns einwert?“, fragte der Regierende Bürgermeister im Hinblick auf den nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 20. Dezember in Berlin . „Ich habe mir am Wochenende angeguckt, was los ist auf dem Tauentzien, es geht so nicht! Es ist ein dichtes Gedränge auf den Straßen“, klagte Müller, der sich bei der nächsten Senatssitzung am Dienstag mit dem Thema Einzelhandel beschäftigen will.