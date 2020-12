Baden-Württemberg und in NRW gibt es wegen Corona Berlin sich am Nikolaustag, 6. Dezember, pünktlich zum zweiten Advent ungestört dem Shopping-Vergnügen widmen darf. Inund ingibt es wegen keinen verkaufsoffenen Sonntag mehr in diesem Jahr, währendsich am Nikolaustag, 6. Dezember, pünktlich zum zweiten Advent ungestört demwidmen darf.

Angesichts der Verwirrung hat der Handelsverband Deutschland (HDE) Rechtssicherheit für zeitnahe verkaufsoffene Sonntage im Einzelhandel gefordert. Die Wirtschaftsminister der Bundesländer sollten im Lockdown „ein klares Bekenntnis für Sonntagsöffnungen abgeben“. „Kurzfristig geht es darum, mit an sieben Tagen geöffneten Geschäften das Weihnachtsgeschäft zu entzerren und es den Kunden einfacher zu machen, die Abstandsregelungen einzuhalten“, erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. „Nach der Corona-Krise hilft die gelegentliche Sonntagsöffnung dabei, das Bedürfnis der Kunden nach Shopping-Events zu befriedigen und wenigstens einige der verlorenen Umsätze nachzuholen.“

Der HDE kritisierte, dass die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in den vergangenen Monaten mehrfach erfolgreich gegen bereits genehmigte Sonntagsöffnungen geklagt habe. „Die Handelsunternehmen bleiben in der Folge auf den Kosten für Werbung und Personaleinsatz sitzen“, wird beklagt.

Statt verkaufsoffener Sonntag: Öffnung in Hessen von 0 bis 24 Uhr möglich

In Hessen hat die schwarz-grüne Landesregierung die Forderung nach verkaufsoffenen Sonntagen indes abgelehnt, da diese im Lockdown nicht rechtssicher zu gewährleisten sei, hieß es unter Berufung auf ein Urteil aus NRW. Um Kundenströme zu entzerren, sei es in Hessen allerdings möglich, die Öffnungszeiten an Werktagen zu verlängern. Theoretisch könne in Hessen eine Öffnung von 0 bis 24 Uhr genehmigt werden, so die Landesregierung.

Verkaufsoffener Sonntag am 6. Dezember in Berlin (Auswahl)

Alexa Berlin (13-18 Uhr), Grunerstraße 20

Boulevard Berlin (13-20 Uhr), Schloßstraße 10

Das Schloss (13-18 Uhr), Grunewaldstraße 3