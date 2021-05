Video Einheitliche Regeln für Geimpfte in Sicht Mehr zum Video

Bayern plant die nächsten Öffnungsschritte von denen die Gastronomie, Theater und Kinos sowie Grundschulen profitieren.

Bayern: Inzidenz unter 100 - Neue Freiheiten für Gastro, Theater, Kino und den Tourismus

Der Bayerischen Ministerpräsident Markus Söder (CSU) stellt Öffnungsmöglichkeiten ab der kommenden Woche für die Außengastronomie, für Theater und Kinos in Aussicht. Voraussetzung ist, dass die regionale Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, und mit Tests und Termin. Details zur Ausgestaltung der Regelung nannte er aber zunächst nicht. Ebenso deutete er an, in den Pfingstferien könnten Ferienwohnungen und Hotels öffnen, mit Tests und Hygienekonzepten.

Für die Volksfeste in Bayern sieht es dagegen nicht gut aus. Ihnen droht nach 2020 die erneute Absage.

Schule Bayern: Söder kündigt Öffnung von Grundschulen bis Inzidenz 165 an

Und auch Schüler und Eltern können sich freuen: Grundschulen sollen bis zu einer Inzidenz von 165 mit Maske und Test öffnen.

Grundschulen in Bayern dürfen von kommenden Montag an voraussichtlich auf breiter Front für alle Klassenstufen öffnen. Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder zeigte sich am Montag nun doch bereit, den Grenzwert für Distanzunterricht erst bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 festzusetzen - wie in der sogenannten Bundes-Notbremse vorgesehen - und nicht wie bisher in Bayern schon bei 100. Es bleibe dann bei der Test- und der Maskenpflicht, sagte Söder nach Teilnehmerangaben in einer Schaltkonferenz des CSU-Vorstands.