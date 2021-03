Eventim hat die großen Festivals wie „Rock am Ring“, „Hurricane“ oder „Southside Festival“ bereits auf 2022 verschoben. Bei Stehkonzerten sind die Corona-Auflagen nicht einzuhalten und bei internationalen Künstlern ist es ungewiss, ob sie nach Deutschland einreisen können. Weitere Verschiebungen und Absagen werden folgen.

Auch das Open-Air-Spektakel „ Das Fest “ in Karlsruhe ist wegen Corona für dieses Jahr abgesagt worden. „Die Entwicklungen machen es aus unserer Sicht unrealistisch, „Das Fest“ zu präsentieren, wie wir es aus der Vergangenheit kennen und lieben“, so ein Sprecher. Tickets können zurückgegeben werden. „Das Fest“ ist eines der größten Musikfestivals in Süddeutschland. Jährlich zählt es an drei Tagen bis zu 250.000 Besucher.