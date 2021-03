Internationale Festivals, wie etwa das Glastonbury-Festival in Großbritannien oder das Primavera Festival in Barcelona, wurden bereits abgesagt

In der aktuellen Situation ist eine Planung fast unmöglich

Einige Veranstalter bieten bereits Tickets an

Open-Air-Veranstaltungen wurden, aufgrund der Pandemie gestrichen. Ob sich die Fans auf den kommenden Festival-Sommer freuen können, bleibt weiterhin ungewiss. 2020 war ein hartes Jahr für Festivalgänger. Allewurden, aufgrund der Pandemie gestrichen. Ob sich die Fans auf den kommenden Festival-Sommer freuen können, bleibt weiterhin ungewiss. Die aktuelle Situation macht aber eine konkrete Planung fast unmöglich. Es fehlt an verbindlichen Aussagen seitens der Politik.

Ob Festivals stattfinden, ist noch unklar

Für viele Veranstalter ist weiterhin unklar, in welcher Form Festivals stattfinden könnten. Es müssten die konkreten Entwicklungen abgewartet werden, heißt es beispielsweise bei Eventimpresents und Live Nation, den Veranstaltern von Rock im Park in Nürnberg und Rock am Ring am Nürburgring.

Rock im Park und Rock am Ring

Rock im Park auf die Entwicklung. Doch nachdem der Bis Mitte März, sagte vor kurzem der Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, Jens Michow, müssten die Entscheidungen für die Sommerfestivals 2021 getroffen werden, da diese eine gewisse Vorlaufzeit benötigen. Noch warten die Veranstalter vonauf die Entwicklung. Doch nachdem der Corona-Gipfel am 3. März für die Kulturbranche wenig Planbarkeit gebracht hat, ist bald mit einer Entscheidung zu rechnen, schreibt nordbayern.de.

Taubertal-Festival 2021: Das ist geplant

Taubertal-Festival stattfinden. Bislang ist es für eine finale EInschätzung der Corona-Lage aber noch zu früh. Daher plant die Vom 12. bis 15. August 2021 soll das nächstestattfinden. Bislang ist es für eine finale EInschätzung der Corona-Lage aber noch zu früh. Daher plant die KARO Konzert-Agentur Rothenburg mit zwei Szenarien, so das Portal.

Festivalbesuch nichts im Wege steht, und notwendige Einschränkungen den Festivalspirit nicht zu sehr verwässern", schreibt Volker Hirsch. Sofern sich die Corona-Zahlen zum Sommer verbessern, wird das Festival in altbekannter Form stattfinden. "Wir werden nur an den Start gehen, wenn gewährleistet ist, dass einem sicherennichts im Wege steht, und notwendige Einschränkungen den Festivalspirit nicht zu sehr verwässern", schreibt Volker Hirsch.

Große Unsicherheit beim Southside- und Hurricane-Festivals

Die Festivalveranstalter der Hurricane und Southside Festivals äußern sich auf ihren offiziellen Websites und Social-Media-Kanälen über den Status der Zwillingsfestivals, die eigentlich vom 18.06. bis 20.06.2021 stattfinden sollen. In den Posts erklären sie, was die aktuelle Corona-Pandemie für die Veranstaltung von Großfestivals bedeutet. Ob die Zwillingsfestivals 2021 stattfinden können, ist momentan unsicher.