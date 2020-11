Auch in Italien steigen die Corona-Zahlen im Herbst wieder deutlich an

Besonders stark betroffen sind auch die bei Urlaubern beliebten Regionen Südtirol, Piemont und Toskana

Die Regierung plant eine Verschärfung der Regeln - Kommt also ein zweiter Lockdown?

In Italien stehen zum Wochenstart neue Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen mit möglichen Teil-Lockdowns an. Angesichts der rasant steigenden Infektionskurven wolle Ministerpräsident Giuseppe Conte am Montag in beiden Kammern des Parlaments in Rom Erklärungen abgeben und anschließend per Dekret neue Beschränkungen erlassen, berichteten mehrere Medien am Sonntag.

Vorgesehen seien Maßgaben für regionale Lockdowns in Virus-Hotspots wie in der Lombardei. Auch Metropolen mit hohen Corona-Zahlen wie Neapel oder Genua könnten zu roten Zonen mit Sperren werden. Diskutiert werde, die Reisen zwischen Regionen einzuschränken und den Schulunterricht verstärkt ins Internet zu verlegen.

Corona in Italien: „48 Stunden, um Verschärfung auf den Weg zu bringen“

„Wir haben 48 Stunden, um zu versuchen, die Verschärfung auf den Weg zu bringen“, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza der Zeitung „Corriere della Sera“ am Sonntag. „Es sind zu viele Menschen unterwegs.“ Man müsse die Italiener davon überzeugen, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Noch stünden die Intensivstationen nicht vor dem Kollaps, aber der Druck steige. Der Regionalpräsident der Lombardei, Attilio Fontana, forderte national einheitlich Vorgaben.

Die Mitte-Links-Regierung hatte im Laufe des Oktobers fast im Wochenrhythmus neue Regeln und Notdekrete erlassen. Bisher wurde trotzdem kein Abschwellen der zweiten Infektionswelle registriert. Im Land gilt seit mehr als drei Wochen eine Maskenpflicht. Theater und Kinos wurden per Erlass vor rund einer Woche geschlossen. Bars und Restaurants dürfen nur noch bis 18 Uhr Gäste bedienen. Für den Unterricht an Gymnasien wurde ein teilweiser Online-Unterricht angeordnet. Conte hatte wiederholt gesagt, Rom wolle den nationalen Stillstand auch aus ökonomischen Gründen verhindern.

Der Präsenzunterricht in Schulen ist ein heißes Eisen. Schon beim ersten italienweiten Lockdown im Frühjahr waren viele Eltern wütend, weil die Schulen danach bis Ende des Sommers geschlossen blieben.

Corona Zahlen Italien: Das sind die aktuellen Zahlen

Corona-Zahlen des Landes regelmäßig. Das sind die aktuellen Corona-Daten für Italien (Stand: 02.11.2020, 10 Uhr): Das italienische Gesundheitsministerium aktualisiert diedes Landes regelmäßig. Das sind die aktuellen Corona-Daten für Italien (Stand: 02.11.2020, 10 Uhr):

Bestätigte Covid-19-Fälle seit Beginn der Pandemie: 709.335

Zahl der aktuell Infizierten: 378.129

Zahl der Genesenen: 292.380

Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind: 38.826

Ähnlich wie das RKI in Deutschland haben auch die italienischen Behörden die aktuellen Corona-Zahlen in einem Dashboard zusammengefasst.

Italienische Regierung berät mit Vertretern aus 20 Regionen

Am Sonntag beriet die Regierung mit Vertretern aus den 20 Regionen, Bürgermeistern und Experten. Ein Vorschlag sei, für ältere Menschen ab 70 Jahren die Bewegungsfreiheit einzuschränken, schrieb die Nachrichtenagentur Ansa. Ältere weisen mehr tödliche Covid-19-Verläufe auf als Jüngere. Weitere Runden seien für Montag geplant.

Im Laufe der Woche mehrten sich die Proteste von Verbänden und Bürgern gegen die Verschärfungen. Dabei kam es teilweise zu Krawallen und Auseinandersetzungen mit der Polizei - so am Freitag in Florenz und am Samstag in Rom. Politiker machten Neo-Faschisten, jugendliche Straftäter und linke Extremisten für Übergriffe verantwortlich.

Proteste in Rom, Florenz und Bologna gegen weitere Verschärfung der Regeln

In der italienischen Hauptstadt Rom versammelten sich am Samstagabend mehrere hundert Menschen auf dem zentralen Campo de' Fiori. Weil einige Demonstranten mit Flaschen und Feuerwerkskörpern warfen, löste die Polizei die Demonstration mit Schlagstöcken auf. Auch eine zweite Protestaktion endete mit Zusammenstößen.

Am Freitagabend war es schon in Florenz zu Gewalt gekommen. Die Polizei versuchte rund 200 Menschen daran zu hindern, sich auf der Piazza della Signoria zu versammeln. Einige Demonstranten warfen Brandsätze, Flaschen und Steine, stießen Mülltonnen um und zerstörten Sicherheitskameras. Es gab 20 Festnahmen.

In Italien gab es am Wochenende in verschiedenen Großstädten wie Rom, Florenz oder Bologna Proteste gegen die geltenden Corona-Regeln. Dennoch droht dem Land angesichts stark steigender Zahlen ein neuer Lockdown.

Auch in Bologna gingen am Freitagabend mehrere hundert Menschen auf die Straße, darunter auch Fußball-Hooligans. Einige zeigten dabei Berichten zufolge den faschistischen Gruß. Zuvor hatte es bereits in Städten wie Mailand, Neapel und Turin teils gewaltsame Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben.

Innenministerin Luciana Lamorgese machte "gewaltbereite Randelemente" für die Ausschreitungen verantwortlich. Unter den Demonstranten seien Vorbestrafte, Hooligans und Rechtsextreme, die die "berechtigten" Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ausnutzten, sagte sie der Zeitung "Il Foglio".

Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus waren in Italien vor einer Woche neue landesweite Einschränkungen in Kraft getreten. Kinos, Theater, Sportstudios und Schwimmbäder mussten schließen, Restaurants und Bars dürfen seitdem nur noch bis 18.00 Uhr öffnen. Berichten zufolge erwägt Ministerpräsident Giuseppe Conte inzwischen aber auch neue Lockdowns in Großstädten wie Mailand und Neapel.

Ministerpräsident Conte verliert in der Corona-Krise an Popularität

Ministerpräsident Conte verliert in der zweiten Corona-Welle an Popularität bei den Bürgern, wie eine Samstag publizierte Umfrage des Forschungsinstituts Ipsos ergab. In der ersten Corona-Welle und danach, als die Virus-Werte niedrig waren, hatte der Jurist stark an Vertrauen in der Bevölkerung gewonnen. Das 60-Millionen-Einwohner-Land registrierte am Samstag 31.758 Neuinfektionen in 24 Stunden. Am Sonntag, wenn die Werte meist niedriger liegen, waren es über 29.900. Außerdem gab es Samstag fast 300 neue Todesopfer und Sonntag mehr als 200.

Corona in Italien: Diese Regionen sind besonders betroffen

Wie in Deutschland ist auch in Italien die Ausbreitung des Coronavirus regional sehr unterschiedlich. Hier eine Auswahl:

Lombardei (204.351 Fälle insgesamt, 90.075 aktuelle Fälle, 8607 Tote)

Piemont (72.660, 34.414, 2024)

Campania (59.600, 47.178, 3860)

Veneto (59.253, 31.414, 2300)

Toskana (46.642, 29.974, 2379)