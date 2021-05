Die Corona-Zahlen und die Inzidenzen in Deutschland sinken.

Die Corona-Impfungen kommen voran.

Bekommt Baden-Württemberg zu wenig Impfstoff?

Die Telefone in den Arztpraxen klingen ununterbrochen und die Seiten der Impfzentren sind überlastet - zahlreiche Menschen in Baden-Württemberg versuchen zurzeit, einen Impftermin zu bekommen. Doch es gibt wenig freie Plätze. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) hatte den Bund kritisiert, weil Baden-Württemberg zu wenig Impfstoff bekommen würde.

Video Corona-Lage zu Pfingsten scheint positiv - Aber Wieler warnt Mehr zum Video

Genug Impfstoff in BW? Spahn weist Kritik zurück

Im Streit um die Verteilung von Corona-Impfstoff hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Kritik seines baden-württembergischen Amtskollegen Manfred Lucha zurückgewiesen. Die Impfstoffe würden so wie vereinbart auf die Länder aufgeteilt, sagte Spahn den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Samstag). Die Lieferpläne seien von seinem Ministerium zu keinem Zeitpunkt zu Lasten der Länder geändert worden. „Wie viel davon wann an welches Impfzentrun im Land geht, das entscheidet ganz allein Stuttgart“, so Spahn. Auch gebe es nach seinen Informationen durchaus noch Impfstoff in Baden-Württemberg, der noch nicht den Weg zu Patienten gefunden habe, etwa von Johnson & Johnson oder Moderna.

Lucha übt Kritik an der Verteilung der Impfstoffe

Lucha hatte sich wegen des aktuellen Mangels von Corona-Impfstoff im Südwesten in einem Brief an Spahn gewandt und kritisiert: „Leider halten die Impfstofflieferungen des Bundes nicht so mit, wie wir das brauchen.“

Spahn kritisiert Aufhebung der Impfpriorisierung

Spahn bemängelte im Gespräch mit den Stuttgarter Blättern zudem, dass Lucha unabgestimmt die Priorisierungen für Impfstoffe bei den Hausärzten ganz aufgehoben habe. Wer die Priorisierung vorzeitig aufhebe, müsse auch mit den Folgen umgehen. „Dass in Baden-Württemberg momentan ganz viele Impfwillige vergeblich in Arztpraxen anrufen, hängt damit zusammen. Dafür kann man dann nicht die Bundesregierung verantwortlich machen“, so Spahn in dem Interview.

Corona Impfung BW: Alles zu Termin, Impfstoff, Priorisierung, Anmeldung und Formular

Es gibt Probleme bei den Corona-Impfung in Baden-Württemberg: Der Impfstoff ist knapp, Ersttermine gibt es kaum. Die wichtigsten Infos zum Impfen in BW findet ihr hier.

Impfdashboard: Wie viele Menschen sind geimpft?

Langsam nimmt das Impftempo Fahrt auf. Wie viele Leute in Deutschland bereits geimpft sind, weist die Bundesregierung in einem Dashboard aus. Dort wird zwischen Erst- und Zweitimpfung bzw. nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Die Daten stammen vom RKI. So viele Menschen sind geimpft (Stand 21.05.):

32.724.085 Personen sind zum ersten Mal geimpft.

Das sind 39,3 % Erstimpfungen.

10.915.832 Personen sind bereits vollständig geimpft.

Das entspricht 13,1 % Zweitgeimpften.