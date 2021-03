Die(WHO) hat den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellerszur weiteren Anwendung empfohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Nutzen des Vakzins größer als die Risiken, erklärte ein WHO-Beratungsgremium zur Sicherheit von Impfstoffen am Mittwoch in Genf. Das Gremium untersuche das Astrazeneca-Präparat und dessen mögliche ernste Nebenwirkungen wie Thrombosen gründlich und werde die Ergebnisse so schnell wie möglich bekanntgeben.