Bundeskanzlerin(CDU) konkretisiert ihre Vorstellungen einer möglichen Öffnungsstrategie. Es gebe drei zentrale Bereiche, in denen man Schritt für Schritt öffnen wolle, sagte Merkel in einer Onlinesitzung der Unionsfraktion im Bundestag. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Bei den drei Strängen gehe es um persönlicheund Möglichkeiten, sich in bestimmten Gruppen zu treffen, sagte Merkel demnach weiter. Beim zweiten Strang gehe es um Bildungsfragen - nach den Grundschulen die höheren Klassen, die weiterführenden Schulen, die Berufsschulen sowie die Universitäten. Der dritte Strang habe zu tun mit den Wirtschaftsfragen - Geschäfte, Restaurants sowie eines Tages Hotels, sagte Merkel. Sie zählte dazu auch den Sport in Gruppen und kulturelle Veranstaltungen.