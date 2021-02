Der Lockdown in Deutschland ist bis zum 7. März verlängert.

Die Corona-Zahlen sinken fast überall.

Sorge bereitet Politikern und Wissenschaftlern allerdings die rapide Ausbreitung von Mutationen des Coronavirus

In Flensburg ist die Inzidenz hoch

Deshalb hat die Stadt neue Corona-Regeln beschlossen

Corona-Zahlen. Doch in einzelnen Flensburg deshalb drastische Maßnahmen. Fast überall sinken die. Doch in einzelnen Hotspots droht die Situation außer Kontrolle zu geraten. Wegen der hohen Infektionszahlen und der Ausbreitung der mutierten Variante des Virus ergreiftdeshalb drastische Maßnahmen.

Video Die Mutanten kommen - Was bedeutet das für die Impfungen? Mehr zum Video

Corona Flensburg: Nächtliche Ausgangssperre und Kontaktbeschränkungen

Ab Samstag gilt in Flensburg eine Ausgangssperre. Diese betreffe die Zeit zwischen 21.00 und 05.00 Uhr, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch. Außerdem dürften Angehörige eines Hausstandes dann keine anderen Menschen mehr treffen, weder draußen noch drinnen.

Während der nächtlichen Ausgangssperre dürfen Haus oder Wohnung laut der Landesregierung nur noch "aus triftigen Gründen" verlassen werden, etwa für den Weg zur Arbeit. Bei Nichtbeachten der neuen Vorschrift würden Bußgelder fällig.

Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zeigt sich besorgt über die Lage in Flensburg.

© Foto: Christian Charisius/DPA

Kreis Schleswig-Flensburg Corona: Neue Regeln, Schulen und Kitas zu

Zugleich werden bisher schon geltende Maßnahmen von der Stadt Flensburg auf das gesamte Gebiet des Kreises Schleswig-Flensburg ausgedehnt. Dazu gehört etwa die Vorschrift, dass nur ein Mensch alleine einkaufen gehen darf, und die Pflicht zum Tragen von Masken auf Spielplätzen.

Im ganzen Kreis werden demnach anders als im Rest des Bundeslandes auch die Schulen nicht am 22. Februar wieder öffnen. In den Kitas bleibt es ebenfalls weiterhin bei einer Notbetreuung.

Corona Zahlen Flensburg: Inzidenz Flensburg über 180

Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) erklärte, die aktuelle Situation in der Stadt sei "besorgniserregend". Mit der "stetig hohen Inzidenzzahl und einem Anteil von Mutationen bei den Infektionen von deutlich über 33 Prozent ist beherztes Handeln gefordert". Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt lag am Mittwoch, 17.2. nach Angaben der Stadt bei 185,2 und damit weit über dem Landesschnitt. Die aktuellen Fallzahlen (Stand 17.2., 18:05 Uhr):

Zahl der Infizierten: 1389

Zahl der Neuinfektionen: 29

Zahl der Toten: 28

Zahl der Genesenen: 804

Aktive Fälle: 557

In Quarantäne: 702

Nachgewiesene Mutationen: 290

Inzidenz: 185,2

Die Inzidenz liegt in ganz Schleswig-Holstein nach Informationen des Landes am Mittwochabend bei 52,4.

Inzidenz in Hotspots steigt durch Ausbrüche