Offenbar zeigen die Maßnahmen des Lockdowns in Deutschland langsam Wirkung - zumindest sinkt die Inzidenz langsam aber stetig. In immer mehr Regionen geht die Kennzahl laut RKI-Dashboard unter den angestrebtenvonNeuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Während es am Freitag, den 5.2. noch insgesamt 74 Kreise unterhalb dieses Wertes waren, vermeldet das Robert Koch-Institut heute am Samstag, den 6.2.21 bereits insgesamtmit einer 7-Tage-Inzidenz von weniger als 50.