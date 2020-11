Baiersbronn sowie in der Filiale in Zaberfeld trainieren. Möglich macht Heilbronn entdeckt haben. „Allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts“ ist laut Corona-Verordnung der Aufenthalt erlaubt. Jeweils bis zu 40 Personen am Tag können trotz Lockdown in Baden-Württemberg derzeit in einem Fitnessstudio insowie in der Filiale in Zaberfeld trainieren. Möglich macht es laut „Bild“ ein Schlupfloch, das die Betreiber Simeon Wilhelm (31) und Josijah Steck (40) ausentdeckt haben. „Allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts“ ist lautder Aufenthalt erlaubt.

Wenn kein Personal da ist, können also zwei Gäste trainieren, schließen die beiden Heilbronner daraus und haben sich den Trick sogar von den Ordnungsämtern absegnen lassen, obwohl die Regel eigentlich eher auf Personal Training gemünzt ist.

Fitnessstudios in BW: Per App zwei Gäste pro Stunde

In Baiersbronn und Zaberfeld funktioniert die Sache so, dass man per App mindestens eine Stunde reserviert. Außerdem wird per Video peinlich darauf geachtet, dass die Sportler alle Geräte desinfizieren. Bei Öffnungszeiten von 6 bis 22 Uhr ist auf diese Art ein Betrieb möglich. Dies, nachdem viele Ordnungsämter in Baden-Württemberg zu Beginn des „Lockdown light“ erst einmal wenig von Ausnahmen wissen wollten.