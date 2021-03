Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht „“ bei der Corona-Pandemie in Deutschland. Es erwartet, dass die ansteckenderedemnächst die Oberhand gewinnt: „Es ist absehbar, dassbald die vorherrschende Variante in Deutschland sein wird“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag in Berlin. „Dann wird es noch schwieriger, das Virus im Zaum zu halten.“ Die in Großbritannien entdeckte Variante sei „“.