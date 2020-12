Bund und Länder haben am Sonntag einen harten Lockdown ab Mittwoch beschlossen

Die Regeln über Weihnachten und Silvester werden nicht gelockert, zum Teil sogar verschärft

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind unverändert hoch

Nach den Lockdown-Beschlüssen von Bund und Ländern wendete sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Montag in einer Ansprache an die Bevölkerung.

„Die Lage ist bitterernst“, sagte Steinmeier vor Pressevertreten in Berlin. Die bisherigen Anstrengungen im Kampf gegen die Pandemie haben nicht ausgereicht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Daher folge jetzt das Herunterfahren des öffentlichen Lebens.

„Wir müssen noch konsequenter handeln“, sagte Steinmeier. Das gelte für das politische Handeln auf allen Ebenen. Aber auch „jeder und jede muss sich fragen, was kann ich zusätzlich tun, um mich und andere zu schützen“. Ziel müsse es sein, die Infektionszahlen so schnell wie möglich zu senken und auf niedrigem Niveau zu halten. Die Kontakte müssten radikal begrenzt werden, das müsse schnell und umfassend geschehen.

Gesundheitssystem darf nicht zusammenbrechen

Steinemeier sagte, dass die Einschränkungen auf wirtschaftliche Existenzen drücken, einsam machen und aufs Gemüt drücken. Er betonte, dass das Gesundheitssystem aber nicht kollabieren dürfe. An die Bürger, die „am liebsten nichts mehr von der Pandemie hören“ und zum Alltag zurückkehren wollen, appellierte er, an die Gefährdeten und Erkrankten zu denken und an die, die auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen . Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern kämpften jetzt schon bis zur Erschöpfung gegen das Virus und setzten dabei auch ihre eigene Gesundheit aufs Spiel.

Steinmeier dennoch optimistisch

Mit Blick auf die anstehenden Weihnachtsfeiertage sagte er, dass diese und Neujahr anders werden, als man gehofft hatte. Doch Feiern ließen sich nachholen, über Geschenk freue man sich auch später noch. „Wir sind dem Virus nicht schicksalshaft ausgeliefert!“