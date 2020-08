Das Robert-Koch-Institut hat am frühen Dienstagmorgen die neuenfürveröffentlicht. Innerhalb eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschlandgemeldet. Damit liegt die Zahl wieder deutlich. Am Sonntag und Montag war der Wert nur knapp halb so hoch. Das war zu erwarten, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln.